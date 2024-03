È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

La nuova puntata di "È sempre Cartabianca" è incentrata sul fervente dibattito politico scaturito dopo le elezioni regionali in Abruzzo e la vittoria del centrodestra. Il governatore uscente, Marco Marsilio, ha trionfato con il 53,5% delle preferenze, superando il suo avversario del centrosinistra, Luciano D’Amico, di 7 punti percentuali. Marsilio ha festeggiato la vittoria dichiarando che "ha vinto la verità contro la menzogna". Inoltre, ha ironicamente aggiunto: "Possiamo anna’ a balla’". La premier Giorgia Meloni si è congratulata con il suo rappresentante, sottolineando l'importanza della coesione nel centrodestra e promettendo di non deludere le aspettative dell'Abruzzo. Marsilio, durante una conferenza stampa, ha attribuito la vittoria al fatto che il centrodestra aveva "una marcia in più" e ha respinto le accuse di calunnia mosse contro di lui da Travaglio. Ha anche augurato buon lavoro a D’Amico come capo dell'opposizione. Abruzzo a parte. quali saranno le possibili ripercussioni di questo risultato a livello nazionale?

Bianca Berlinguer dedica ampio anche agli ultimi sviluppi riguardanti la vicenda di Gisella Cardia. Maria Giuseppa Scarpulla - questo il vero nome della donna - ha risposto al verdetto della diocesi di Civita Castellana sul cosiddetto 'decreto Trevignano', emesso dal vescovo Marco Salvi. Nonostante il parere negativo della Chiesa cattolica e i divieti imposti, Gisella Cardia ha annunciato che continuerà i raduni di preghiera come sempre, ribadendo che il vescovo non può impedire loro di pregare. Il vescovo Salvi ha vietato ai sacerdoti di celebrare i sacramenti nel campo dell'associazione e ha imposto ai coniugi Cardia di rispettare le decisioni prese. Nonostante ciò, la Cardia conferma che il prossimo appuntamento di preghiera, previsto per il 3 aprile 2024, si terrà regolarmente. Nel messaggio rivolto ai seguaci, invita alla calma e alla fiducia in Dio, sottolineando che il loro progetto è voluto da Dio e nessuno può distruggerlo; ma assicura anche che lei è in regola dal punto di vista legale e che le autorità giudiziarie confermeranno la loro integrità.