Fiorello a Fazio: "Sei un uomo della Rai pagato da altri". La reazione del conduttore (video)

Alla vigilia dell'inizio del Festival di Sanremo, Amadeus e Fiorello sono stati ospiti in collegamento di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un'intervista particolarmente significativa quella che i due showman hanno rilasciato al programma da quest'anno in onda sul Nove, alla luce delle tensioni che hanno caratterizzato l'addio del conduttore e che, come tali, sono state oggetto di battute nel corso del dialogo.

"I vertici Rai mi hanno detto che devo parlare poco, il dg Rossi e Roberto Sergio non vogliono che io esageri. Comunque, il fatto che tu ci abbia invitato dimostra che tu sei un uomo Rai, pagato da altri. E questo alla Rai piace molto", ha affermato Fiorello; pronta la replica di Fazio: "Io ci sono stato quarant'anni, non mi sento mica un estraneo. Io li ringrazio molto perché mi sembra finalmente un segno di serenità. Non sono mica un nemico". Amadeus ha ripreso parola: "Io sono superstizioso. Avrei mai potuto saltare questo collegamento?" ha aggiunto spiegando perché ha accettato l'invito di Fabio Fazio. Una battuta anche quando è stato il momento di annunciare la pubblicità: "Avete bisogno anche della pubblicità?", ha chiesto Fiorello che, al ritorno in studio, ha commentato il divieto per il vincitore di Sanremo di andare ospite domenica prossima di Fazio: "È colpa di Milo Infante", ha scherzato.

Le dichiarazioni su Sanremo

L'intervista ha affrontato anche il futuro del Festival dopo le cinque edizioni condotte da Amadeus. "Il prossimo non ci sarà, me l'ha promesso", ha dichiarato Fiorello. E Fazio: "Lo farai tu Fiorello?". "No, assolutamente. Noi apriremo una pagina su Onlyfans", ha detto. "Io farò il dopofestival, poi ogni tanto interverrò", ha aggiunto Fiorello. Quanto alla durata delle serate di Sanremo, Amadeus ha ammesso che il Festival finirà "non prima delle 2". "Tu andrai in onda dopo?", ha chiesto Fazio a Fiorello. "Io sono abituato ad andare in onda alle 6 del mattino", ha risposto lo showman che poi ha scherzato anche sul fatto che tutti gli ospiti del festival chiedono il permesso di andare da Fazio, anche John Travolta e Russell Crowe.

Gli Amarello si sono abbracciati al momento dei saluti: "Peccato che sei lì, se eri qua abbracciavamo anche te", si è congedato Amadeus. "Grazie alla Rai per aver concesso questa possibilità e speriamo sia l'inizio di una nuova serenità di cui abbiamo tutti voglia", il commento di Fazio dopo aver fatto gli auguri a entrambi.

