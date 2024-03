Fiorello duetta con la figlia per la festa del papà e si commuove: il video

Partenza emozionante, oggi, a Viva Rai 2. In occasione della festa del papà, Fiorello ha aperto la puntata con sua figlia Angelica: sono arrivati insieme, a bordo di una vecchia 500 rossa, davanti al glass del Foro Italico - dove lo showman va in onda tutte le mattine su Rai 2 - poi sono scesi e tenendosi per mano si sono seduti su una panchina.

"Sei pronto? Oggi è la festa del papà" gli ha chiesto la 17enne, prima di iniziare a cantare "La prima cosa bella". Lui le è andato dietro, accompagnandola visibilmente emozionato. "Auguri papà" gli ha sussurrato alla fine, mentre lui l'ha abbracciata commosso. Tra loro c'è un rapporto speciale, come è evidente vedendoli insieme, anche se Fiorello ci tiene molto a tenere lontano dai riflettori la sua famiglia ed è sempre molto riservato in merito.

"Abbiamo pensato a qualcosa di speciale per fare gli auguri a tutti i papà del mondo, ed è stato un momento magico" si legge sul profilo social del programma, accanto al video. Davvero un momento speciale, apprezzatissimo dal pubblico.