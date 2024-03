Fiorello: "Sono solidale con le forze dell'ordine, mio padre era appuntato della Guardia di Finanza"

Fiorello, Biggio, Casciari e tutti i membri della banda hanno dato il via a una nuova giornata con la solita immancabile dose di buonumore tra musica e notizie del momento. Il luogo è sempre quello, il programma VivaRai2! che anche oggi, mercoledì 6 marzo, ha allietato i telespettatori più mattinieri.

A prendersi la scena in puntata tra i vari temi della puntata è stato quello degli aumenti degli stipendi alle forze dell'ordine: "Adesso si chiamano i 'Crosetto Boys'", l'ironia di Fiorello. Lo showman si è fatto quindi più serio: "Sono solidale con le forze dell'ordine perché mio padre era appuntato telegrafista della Guardia di Finanza, sono fiero e onorato che abbia fatto quel mestiere. Quando c'era qualche aumento ricordo che mio padre arrivava con un grandissimo sorriso a casa e diceva 'stasera andiamo a mangiare la pizza'. È una cosa bellissima che mi commuove ancora oggi".

"Oggi se non sei spiato non sei nessuno"

Si è passati quindi a un altro degli argomenti maggiormente discussi negli ultimi giorni: quello che riguarda politici e vip spiati. Fiorello non poteva esimersi dal commentare, col suo solito tono ironico, il tutto: "Pare ci siano tanti vip spiati... E io? Io no? Non va bene, oggi se non sei spiato non sei nessuno. Spiatemi, faccio cose assurde - scherza lo showman -. Secondo voi, chi chiude i programmi Rai? I vertici Rai lo chiedono a me. Ad esempio, quello della De Girolamo l'ho chiuso io!". Sullo stesso tema anche le recenti dichiarazioni di Donzelli, deputato FdI, che parla di 'nessun membro del PD coinvolto': "E invece no! La Schlein è stata spiata, solo che non l'hanno capita nemmeno gli hacker e l'hanno mollata - ironizza - Fornaro aggiunge 'hanno spiato anche me'. Lui è del PD ma non lo sapeva, gliel'hanno detto quelli che lo spiavano!".

Quindi si è parlato di Michelle Hunziker, che ha voluto ringraziare in un'intervista Fiorello per averla aiutata a scegliere il titolo della sua ultima trasmissione. Lo showman ha esaltato la collega aggiungendo poi una suggestione: "Potrebbe essere una prossima Rai, potrebbe tornare per Sanremo. L'ha già fatto e lo rifarebbe volentieri. Dunque ci sono già tre volentieri: la Hunziker, Cattelan e Gigi D'Alessio". Infine, la chiosa in riferimento alla precedente battuta: "Ovviamente sono io ad avere l'ultima parola. Chiamano me e chiedono 'tu cosa faresti?', io gli dico quello che farei. Infatti mi dispiace per Nunzia (De Girolamo, ndr), adesso penso che chiuderò Affari Tuoi...".