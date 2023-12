"Giambruno pronto a fare causa a Mediaset"

A distanza di un mese e mezzo dal clamore dei fuorionda di Striscia la notizia che costarono ad Andrea Giambruno la sospensione dalla conduzione di Diario del giorno su Rete 4 e la fine della sua relazione con la premier Giorgia Meloni, il nome del giornalista torna al centro delle cronache per un'indiscrezione riportata da La Stampa che lo indica come intenzionato a fare causa a Mediaset.

"Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L'avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro" sono le parole attribuite a Giambruno durante un pranzo all'Osteria del Sostegno, un piccolo ristorante in centro di Roma, a due passi dal Pantheon e dal Palazzo dove ogni giorno si reca a lavorare la sua ex compagna. "Giambruno ha voglia di rivincita e in queste settimane ha studiato con il suo avvocato la migliore strategia, quella che gli darebbe più chance di rifarsi sull'azienda" si legge ancora su La Stampa che aggiunge come l'obiettivo del giornalista sia quello di ottenere un risarcimento, consapevole di cosa lo aspetti, ma comunque determinato: "Mi hanno fatto fare un figura di mer*a mondiale", lo sfogo.

Una delle armi che avrebbe in mano il suo avvocato, convinto che per i noti fuorionda diffusi da Striscia si tratti di colloqui privati, tra colleghi, intercettati sul luogo di lavoro, e che non potevano essere divulgati, è una sentenza della Corte di Cassazione, anno 2011, che sarebbe un precedente favorevole.

Intanto proprio nelle scorse ore Giorgia Meloni è tornata a fare accenno alle sue vicende personali: "Diciamo che della mie questioni private si è parlato a volte senza pietà, però alla fine me lo metto in testa e si combatte" ha detto la premier Giorgia Meloni in un'intervista fiume rilasciata ai microfoni di Rtl 102.5. "Di segreti ne ho davvero pochi, ormai la mia vita è tutta in piazza..." ha scherzato ancora, ironizzando anche sulla classifica di Forbes che la posizione come quarta donna più influente al mondo del 2023: "Pensa come siam messi...". Nel frattempo di Giambruno non si sono mai perse davvero le tracce: lasciata la conduzione del programma, il giornalista è tornato dietro le quinte come autore, ma è rimasto al centro dell'attenzione dei fotografi che lo hanno ripreso in diverse occasioni.