Giorgia Meloni contro Lilli Gruber: "Io espressione del patriarcato? Guardate questa foto"

Il femminicidio di Giulia Cecchettin resta al centro dell'attenzione mediatica, sconvolta dalla brutale morte della 22enne per la quale è accusato di sequestro di persona e omicidio volontario l'ex fidanzato di Giulia, Filippo Turetta. Della terribile vicenda e del dibattito che ha coinvolto anche la politica se ne è occupata ieri Lilli Gruber nel suo programma Otto e Mezzo su La7. Commentando le iniziative del governo sul tema, la conduttrice ha parlato - tra le altre cose - anche dell'assenza dell'introduzione dell'educazione sessuale e sentimentale nelle scuole. "Resta totalmente bandita, cosa c'è che non va? È inserita nelle scuole di tutti i paesi civili e democratici", ha affermato discutendo dell'argomento lanciato con il titolo in sovrimpressione "Giulia Cecchettin, omicidio di Stato?".

Le parole e le argomentazioni così trattate dalla conduttrice nella puntata di lunedì 20 novembre hanno trovato il commento della premier Giorgia Meloni che poco fa ha replicato su Instagram con una foto di famiglia dove compare lei con la figlia appena nata, la madre e la nonna: "Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo. Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua trasmissione di ieri sera è che io sarei espressione di una cultura patriarcale. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di “cultura patriarcale” della mia famiglia. Davvero senza parole".

#ottoemezzo Educazione sessuale e sentimentale, Travaglio: "Metà degli insegnanti vota a destra..." https://t.co/0ajHFieUCG — La7 (@La7tv) November 20, 2023