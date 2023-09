Chi è Angelica Baraldi del Grande Fratello: età, famiglia, lavoro, fidanzato, Instagram

Tra i concorrenti che l'11 settembre 2023 sono entrati nella casa del "Grande Fratello" troviamo Angelica Baraldi. La nuova edizione del reality di Canale 5 mescola Vip (personaggi famosi) e Nip (persone comuni); a quest'ultima categoria appartiene Angelica, ma cosa sappiamo di lei? Dalla famiglia al fidanzato, dal lavoro a Instagram: conosciamola meglio.

Età, origini, famiglia

Angelica Baraldi nasce a Modena il 22 luglio 1997. Cresce in una famiglia a suo dire complicata e ingombrante. Gli screzi e l'incompatibilità con i suoi hanno portato presto la ragazza ad abbandonare la casa di famiglia. Le vicessitudini hanno portato in particolar modo a una rottura tra Angelica e il padre: il rapporto padre-figlia è al momento molto critico. Angelica Baraldi è nipote di Luca Baraldi, Ceo della Virtus Segafredo Bologna, gloriosa società italiana di pallacanestro. Angelica ha conseguito la laureata triennale di Marketing Internazionale all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Lavoro e fidanzato

Angelica Baraldi vive attualmente a Roma, dove lavora come account manager presso un’azienda informatica. In precedenza Angelica aveva lavorato al Giro d’Italia e per l’azienda italiana di caffè Segafredo. Dal 2020 al 2021 ha inoltre lavorato nel dipartimento marketing per la squadra di basket Virtus Segafredo Bologna, la stessa società che vede suo zio Luca Baraldi come Ceo.

Grande Fratello

A partire da lunedì 11 settembre 2023, Angelica Baraldi è tra le concorrenti della nuova edizione del "Grande Fratello", celeberrimo reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che quest'anno mescola Vip (personaggi famosi) e Nip (i non famosi, categoria nella quale rientra Angelica. Tra i concorrenti che hanno varcaro la porta rossa nel corso della prima puntata troviamo: Rosy Chin, Grecia Colmenares, Marco Fortunati, Giuseppe Garibaldi, Samira Lui, Beatrice Luzzi, Paolo Masella, Vittorio Menozzi, Anita Olivieri, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Alex Schwazer, Giselda Torresan e Massimiliano Varrese.

Instagram e passioni

La concorrente del "Grande Fratello" ha un profilo ufficiale di Instagram, dove risalta parecchio la sua passione per lo sport: dal nuoto al paracadutismo, dal padel all'equitazione fino al calcio: come si evince dalle foto Angelica Baraldi si mantiene in splendida forma.