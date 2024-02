Il Grande Fratello chiude? Parla Alfonso Signorini

Sono giorni particolari al Grande Fratello. Giorni in cui si rincorrono pettegolezzi e indiscrezioni che riguardano una presunta chiusura del programma di Canale 5. Si parla, infatti, di uno stop e di una sostituzione che avrebbe del clamoroso. Ma sarà davvero così? Al momento è impossibile saperlo. Di certo, infatti, non c'è nulla se non le parole pronunciate dal presentatore ieri 19 febbraio, durante la diretta in prima serata.

Le parole di Alfonso Signorini

"Buonasera a tutti, ciao a tutti. Grazie mille sempre di questo affetto", ha esordito lui entrando nello studio. Poi Signorini ha aggiunto: "Saluto tutti. Stasera ho voglia di cominciare, sono successe tante cose. Sono cadute anche alcune riserve, devo dire che si respira stranamente un'aria di quiete". Tutto qui? Assolutamente no.

"Questa è una serata piena di emozioni, ma questo l’avrete capito già amici. Diciamo che è un po’ un’ottovolante, è un po’ il nostro San Valentino, esatto – ha detto il conduttore –. Siamo arrivati alla trentasettesima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre. Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione. E ora continuiamo a parlare di flirt e seduzione". Una frecciatina bella e buona. Insomma, il programma continuerà.

A confermarlo arriva anche il sempre ben informato Giuseppe Candela. Il giornalista su Twitter (o X) ha scritto: "A me non risulta che Mediaset abbia intenzione di cancellare il #GrandeFratello. I problemi logistici sono risolvibili, l'arrivo de La Talpa non escluderebbe l'altro reality. I vertici sono soddisfatti dei risultati, si parla di 40 prime time tra il 18/20% a costi contenuti. La Talpa? L'ipotesi c'è ma la certezza non ancora", le sue parole nella mattinata di oggi.

Intanto la puntata di ieri ha raccolto davanti alla tv 2.550.000 spettatori con uno share del 19.6%. Una puntata effettivamente ricca di dinamiche: dal bacio tra Mirko e Perla, allo scherzo a Giuseppe Garibaldi fino alla commozione in diretta di Alfonso Signorini. Infine le nomination, con Beatrice Luzzi che rischia nuovamente di uscire dalla Casa. Come andrà a finire? Si attende la puntata di mercoledì prossimo.