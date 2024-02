Grande Fratello, Signorini rivela chi è il primo finalista: il nome

Lo aveva annunciato a iniziato puntata e poi è arrivato il momento tanto atteso. Si parla di Alfonso Signorini, del "suo" Grande Fratello e del primo finalista di quesa edizione. Al televoto, infatti, c'erano Beatrice, Grecia, Rosy e Massimiliano. Chi ci riuscirà? Prima di rivelarlo, il conduttore fa un giro di commenti.

Chi è il primo finalista del Grande Fratello

Anita commenta: "Io spero e vorrei che ci fosse un veterano in finale. Comunque per me se lo merita Massimiliano, l'ho visto cadere, rialzarsi e lavorare molto su di sé. Per il percorso che ha fatto qui dentro". Alfonso Signorini domanda come mai Beatrice, protagonista indiscussa, non sia stata indicata dagli altri come meritevole della finale mentre Grecia ha fatto il pienone: "Semplicemente è il finale di un percorso molto accidentato e di malinteso da parte loro nei miei confronti. Solo negli ultimi giorni ho avuto libertà e fiduai per interagire profondamente con loro. Mi hanno dato spazio e ascolto". Grecia invece ha gioito.

I 4 concorrenti sono stati chiamati in studio dal conduttore. "Mentre i nostri quattro eroi si avvicinano in studio, so che Rebecca deve dire una cosa". "I casting sono ancora aperti.. per la prossima edizione", precisa Staffelli. Poi parola agli ex concorrenti. Mughini dice: "Posso avere un pensiero ma ad esprimerlo sarei arrogante e presuntuoso". Fiordaliso dice lo stesso. Stefano vorrebbe Beartrice e anche Mirko (ma insieme a Grecia). Rosanna Ferlito afferma: "Beatrice, nel bene e nel male". Vittorio Menozzi: "Io in finale vorrei Beatrice e Grecia, per ciò che hanno saputo dare anche a me". Per terminare Giselda fa il nome di Beatrice.

Il nome

"Il pubblico ha deciso che questa sera non va in finale.. Rosy", la prima frase di Signorini. Che poi dice: "Mi raccomando, non bisogna mollare mai". E va via. Quindi il conduttore aggiunge: "E neppure Massimiliano". Rimagono solo Grecia e Beatrice. Chi è il primo concorrente a poter raggiungere questo traguardo? Signorini apre la busta e fa il nome. Ad andare in finale è Beatrice Luzzi. "Ringrazio profondamente ciascuna persona del pubblico che in 5 mesi ha rinnovato l'affetto spendendo tempo e denaro. Spero di riuscire a costruire qualcosa fuori di qua. E ringrazio te Alfonso, Cesara, Mediaset e Banijay per questa oppportunità che mi avete dato", le parole dell'attrice.