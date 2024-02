Grande Fratello, riassunto 19 febbraio: chi è stato eliminato, Signorini piange, Mirko e Perla si baciano, il televoto

Tra lunedì 19 e martedì 20 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tanti i momenti che hanno intrattenuto i telespettatori. Ecco tutto quello che è accaduto, in estrema sintesi.

Perla e Mirko si baciano

Dopo l'uscita improvvisa di Mirko dalla Casa, il programma ha dato un'ulteriore possibilità alla coppia. I due si sono confrontati, dapprima singolarmente, poi insieme, abbracciati. Dopo aver ammesso di provare ancora qualcosa l'uno nei confronti dell'altra, si sono scambiati dei tenerci baci. Ma senza soffermarsi troppo, perché Mirko ha detto che preferisce vivere la storia fuori dalle telecamere (quest'affermazione onestamente fa un po' ridere).

Lo scherzo a Giuseppe Garibaldi

Dopo essere stato assente per l'ennesimo problema di salute, pare che tutto sia stato fortunatamente risolto. Allora Signorini ne he approfittato per fargli uno scherzo. Si tratta di Giuseppe Garibaldi, tornato nel loft di Cinecittà. Ma prima, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, Signorini ha fatto credere agli altri che Garibaldi abbia finto fino a questo momento. Un siparietto divertente, sulla scia di quanto già fatto qualche puntata fa con Fiordaliso.

Il conduttore si commuove in diretta

Stefano è stato il protagonista di una commovente sorpresa: a trovarlo è arrivata mamma Carla. Quindi il gieffino ha raccontato la propria storia, parlando dell'omosessualità e del rapporto con la mamma. Dopo una determinata frase, Signorini si è commossa ricordando la mamma che non c'è più.

Il televoto

Beatrice, Grecia e Sergio erano al televoto. Chi è stato eliminato? Nessuno. L'eliminazione, infatti, avverrà mercoledì prossimo. Ma il meno votato, che quindi va al televoto insieme a Stefano, è stato Sergio con solo il 22% di preferenze.

Le nomination

I 3 più votati andranno al televoto insieme a Stefano e a Sergio. Chi sono? Qui l'elenco completo con tutte le nomination, le motivazioni e le reazioni dei concorrenti.