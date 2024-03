Grande Fratello, Signorini mostra un video che incastra Anita: di cosa si tratta

Giovedì 7 marzo. Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Si inizia parlando di Anita. Prima della sua antipatia con Simona Tagli. Poi del rapporto con Alessio. Tra i due è nato qualcosa? Pare di sì. Eppure Anita non era entrata da single. Anche se lei ora dice di sì. Cos'è accaduto dunque? Ecco i dettagli.

La confessione di Anita

“Mi sento in colpa, ma io non sto uccidendo nessuno che devo fare? Edoardo (il fidanzato, ndr) io l’ho vissuto 20 giorni prima di entrare qui, dopo due anni. Non sono fidanzata, lo sa benissimo”. Alessio commenta: “Non ho mai trovato una persona così simile a me”. Quindi vanno in onda dei filmati delle settimane precedenti, in cui ad esempio Anita dice di Alessio: “Lui vuole un contatto, io la vedo in un modo diverso. Se tu mi dici no, io dico di sì. Se investi bene il tuo tempo…”. “Io già so fuori cosa succede”, dice lui. Poi, mentre sono insieme sl letto, si dicono: “Mi sembra di sognare..”.

Anita poi afferma: “Lui è un incubo, ma in modo carino dico, butta l’occhio per vedere dove sono. Edoardo? Adesso mi dispiace parlare così. Diciamo che è complicato, io e lui dovevamo ricominciare apposta”. Signorini: “Alessio è molto bravo, perché quando tu lo sfidi nei tuoi occhi si capisce che tu in realtà desideri che lui si approcci in un modo diverso e poi scappi. Alessio, tu come fai a resistere?”. “Rispetto. Mi costa molta energia”, ironizza lui.

Le parole su Edoardo e il video che la "incastra"

Insomma, Anita sembra aver perso la testa per Alessio e allo stesso tempo rinnegare il rapporto con Edoardo. Ma a un certo punto Signorini fa vedere un filmato in cui Anita afferma di vedere Edoardo "nel suo futuro, come il padre dei suoi figli". Tornatin in studio lei prova a difendersi: "Sì l’ho detto e lo ripeto. Chiaramente sono in difficoltà. Io non riesco a controllare questa cosa di Alessio.. a volte mi chiedo: ‘Cosa posso fare?’”.

“Noi abbiamo preso contatti con Edoardo come potrai immaginare - spiega il presentatore -. Lui ci ha risposto che non vuole assolutamente più tornare su questo argomento. Dice che sta soffrendo, che non è abituato a questa esposizione mediatica e non vuole più saperne. Però, dato che lo abbiamo sentito una settimana fa, per avere un ultimo aggiornamento. Alza il telo, c’è un telefono. Noi abbiamo dato un’ora fa a Edoardo il tuo numero di telefono diretto dove lui ti può chiamare. Non sappiamo se lo farà, lui ha il numero di quel telefono sotto mano. Vediamo se chiama..”.

Ma niente, Edoardo non chiama. "Non credo che faccia piacere a nessuno - le parole di Anita -. Lo capisco. Se mi sta ascoltando gli dico che non posso comandare le mie emozioni". "Buonamici dice: “Io sono felicissima però mi sono ricordata della clip in cui Beatrice diceva: ‘Buona fortuna Edoardo’. Allora Beatrice aveva capito”. Beatrice chiamata in causa dice semplicemente: “Diciamo che è sicuramente più esplosivo essendo capitato adesso. Se lui fosse entrato a settembre non sarebbe andata così”. “Vuoi dire che è strategico?”, domanda Signorini. “Non voglio dire questa banalità, ci sono molto componenti. Questa è l’unica cosa che mi sento di dire", risponde lei.