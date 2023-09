Chi è Letizia Petris del Grande Fratello: età, lavoro, fidanzato, Can Yaman, Instagram

L'ottava edizione del reality show "Grande Fratello" parte lunedì 11 settembre 2023, in prima serata su Canale 5. Per l'occasione ad affiancare i personaggi famosi troviamo in qualità di concorrenti alcuni "Nip", ovvero persone non note al grande pubblico. In questo spazio conosciamo meglio Letizia Petris, una giovane fotografa.

Età, lavoro e origini

Letizia Petris nasce a Cesena l'8 giugno 1999: attualmente vive però a Coriano, un comune italiano di 10.408 abitanti della provincia di Rimini . Le notizie sul suo conto sono davvero scarne, ma sappiamo comunque che ha conseguito la laurea in Digital communication: gli studi le permettono dunque di essere esperta di comunicazione online e di relativi processi di creazione, diffusione e crescita di un brand, o e-commerce.

Molto appassionata di fotografia, Letizia ama fare lunghe passeggiate e fare fotografie: immortalare l'alba è per lei uno dei grandi piaceri che offre la vita.

Fidanzato e vita privata

Non sappiamo se Letizia sia al momento sentimentalmente impegnata o meno. Curiosando sul suo profilo ufficiale di Instagram si può notare un'ultima foto di coppia risalente a giugno 2021, in compagnia di un ragazzo di nome Andrea Contadini.

A partire da lunedì 11 settembre 2023 Letizia Petris partecipa all'ottava edizione del reality di Canale 5 "Grande Fratello VIP", condotto da Alfonso Signorini. La Petris è tra i primi concorrenti della categoria "Nip" - ovvero personaggi non famosi - insieme a Giselda Torresan e Vittorio Morozzi.

Un vecchio amore con Can Yaman?

Pochi giorni prima dell'inizio dello show emergono due vicende legate alla fotografa: una vede la ragazza protagonista di un vecchio video social dove dialoga con un certo Remagio adoperando un linguaggio piuttosto scurrile. La seconda è inerente a degli scatti risalenti al 2022 quando, durante la Mostra del Cinema di Venezia, la Petris sfila sul tappeto rosso in compagnia dell'attore Can Yaman. In tal modo verrebbe messa in discussione la poca notorietà - propria dei concorrenti Nip - della giovane.

Al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni Letizia Petris" ha dichiarato di meritare questa esperienza televisiva, frutto di tanti sacrifici e simbolo di rinascita. Ha inoltre aggiunto che tra i tratti caratteriali che la contraddistinguono c'è il credo che nutre nei confronti dei sentimenti; citando invece la permalosità come suo maggiore difetto.

