Grande Fratello, Ciro Petrone abbandona la Casa: "È irrispettoso restare qui"

Nel video in alto, l'incontro tra Ciro e il fratello

Per Ciro Petrone sono state settimane difficili: al Grande Fratello la tristezza ha preso il sopravvento su di lui e ora non riesce a uscire da questa spirale negativa: pianti, musi lunghi, sguardi persi nel vuoto. Questa situazione ha portato Alfonso Signorini a chiedergli di correre nel cortiletto del Tugurio per parlare insieme delle prossime mosse: nonostante il fratello di Ciro tenti di convincerlo, il gieffino decide di lasciare i suoi compagni di avventura e la Casa più spiata d'Italia in via definitiva. Non manca il commento del conduttore.

L'incontro con il fratello

Una volta arrivato nel Tugurio, a parlare è Signorini: "Credo sia arrivato il momento di tirare un po' le somme di questa tua esperienza al GF. Intanto perché è difficile per te, ce ne rendiamo conto, continuare a viverla, e poi non fa il bene tuo, né quello degli amici nella Casa e nemmeno quello di chi ha creduto in te, volendoti qui". Successivamente il conduttore gli svela che qualcuno è pronto a parlare con lui, ma Ciro non è molto felice per la sorpresa: "No...", esclama. Entra il fratello Vincenzo e i due si abbracciano forte. Quest'ultimo ammette: "Io vedo che non ce la fai, stai male. È brutto vederti così. Noi vogliamo il vero Ciro, con il sorriso sulle labbra e la tua simpatia. Sappiamo le difficoltà che stai vivendo e ti capiamo benissimo. Magari possiamo solo immaginarlo, perché non penso sia facile, ma non lo so, qui non ci sono mai stato. È buio totale, eppure questa cosa la volevi assolutamente. La devi portare a termine. Segui il tuo obiettivo, quello per cui sei venuto qua. La gente ti ama, devi farti forza".

Petrone risponde spiegando le sue motivazioni: "Il problema è che io ho cercato di superare il momento, infatti sono passate settimane. È il problema fisico che non riesco a superare: non dormo bene, sto sveglio, sono nervoso, non mi diverto, non sono me stesso e nemmeno è giusto restare qui, in panni che non sono miei, per rispetto di tutti, pubblico e amici. Non sono più io, non ce la faccio più. Ho superato tutti i miei limiti, mi conosco bene. Ho fatto di tutto, sono qui da 70 giorni". Il fratello insiste perché lui faccia sempre di più e non molli il colpo proprio adesso, ma il gieffino non ne vuole sapere: "Tu mi vuoi vedere così? È questa la realtà", e poi si rivolge a Signorini: "Io penso di aver dato quello che potevo e ora sono arrivato a un punto in cui non ce la faccio più. Non è giusto rimanere qui". Ma il conduttore gli fa notare che questi 70 giorni non li sta certo facendo in miniera. Subito dopo Petrone chiarisce: "Assolutamente, anzi io sono onorato di aver fatto questa esperienza, però se non sto bene... Rimango qui per fare cosa? Sono venuto perché l'ho scelto io, sono cresciuto tantissimo qua, ma non riesco ad essere me stesso. È irrispettoso restare qui". Il conduttore si dice d'accordo con l'inquilino e il fratello rivela che tutti - fidanzata, genitori e amici - vorrebbero proseguisse il percorso al Grande Fratello, perché "aveva promesso che sarebbe arrivato fino alla fine".

La decisione finale

Il fratello Vincenzo esce dal Tugurio dopo un sentito abbraccio con Ciro, che resta lì per continuare il discorso con il conduttore. È l'ormai ex inquilino a parlare: "A me dispiace, questa è l'ultima cosa che volevo fare. A me spiace anche per voi, perché avevate delle aspettative su di me, giustamente, e spero di non avervi deluso troppo". Signorini lo rassicura: "Tu non mi hai assolutamente deluso in quanto soprattutto nella prima parte del programma hai offerto tante pagine belle, leggere, intelligenti insieme a Fiordaliso e altri. Hai interagito con i tuoi compagni in modo sempre attento e partecipe. Certamente vederti come nelle ultime settimane è un supplizio che nessuno di noi si merita, neanche noi. Con grande serenità, tanto io sto dalla tua parte, te l'ho già fatto capire in passato, ti chiedo: 'Vuoi uscire dalla Casa o vuoi rimanere?" Il gieffino conferma di voler andarsene e il presentatore risponde: "Io credo che tu abbia fatto la scelta migliore per te stesso. Non è quella migliore per il programma, ma fai bene, è la tua vita". Non manca la reazione di Ciro, il quale ribadisce il suo dispiacere per la situazione e ringrazia Signorini per la bellissima esperienza.

Nel frattempo nel salone Fiordaliso sta piangendo e quando l'uomo torna nella Casa un abbraccio, il più emozionante, è per lei, sua compagna di gossip. Mentre stringe a sé Letizia, dice agli amici: "Vi voglio bene, ma è inutile che ve lo dica, no? Mi porto qualcosa di voi fuori e ci vediamo presto, vi aspetto a Napoli. Non era giusto rimanere in questo modo, ve ne eravate accorti? Lo sapete?" Beatrice risponde: "Lo sappiamo già". Anche Grecia non prende bene la notizia, tanto da aver bisogno di sedersi sul divano per liberare le sue lacrime.