Grande Fratello, Fiordaliso in lacrime commuove tutti: "Non sono stata una brava madre"

Nel video in alto, Fiordaliso in Super Led

Durante la nuova puntata del Grande Fratello, Fiordaliso racconta la traumatica esperienza di quando è rimasta incinta a 15 anni e suo padre l'ha cacciata di casa, perché pensava che avere a quell'età un bambino, Sebastiano, le avrebbe rovinato la vita. "Ho deluso mio padre", le sentiamo dire nella clip in Confessionale. Ricorda poi di aver sposato il padre di suo figlio, ma che il matrimonio è finito "molto male", per poi aggiungere: "Qui mio padre mi ha ripreso in casa". In seguito si dedica alla carriera, trascurando Sebastiano: "Ho fatto soffrire mio figlio e di questo un po' mi vergogno. Devo chiedergli scusa perché non sono stata una buona mamma. L'ho compreso adesso, ma io penso che lui mi abbia capita. Forse non gli ho mai detto che è un essere speciale e che avrò sempre cura di lui".

Successivamente incontra il padre del suo secondo bambino, Paolo, con il quale è stata una vera madre, poi il Covid 19 che le sconvolge la vita: muore la mamma di Fiordaliso: "Non l'ho più vista, è un dolore che non dimenticherò mai nella mia vita. Il mio cuore è morto". "Non ho stime di me stessa. Penso di non meritare nulla, non sono stata una brava madre,moglie e figlia...", conclude. Signorini, prima di iniziare il confronto con lei, ammette: "Sai essere molto intensa, sai toccare davvero il cuore".

Fiordaliso si racconta

In Super Led Fiordaliso entra nel dettaglio dei suoi pensieri: "Voi avete toccato il mio cuore, qui dentro sono cambiata. Mio figlio adesso è grande ed è diventato papà di Rebecca, la luce della mia vita. io penso che adesso lui mi capisca, perché i nostri rapporti sono mutati. tante volte eravamo distanti o in lotta. Quando a 20 anni è andato ad abitare a Roma, non ci capivamo molto: non è facile quando si hanno 15 anni di differenza, ma non è una scusante per me. I miei genitori hanno fatto le mie veci, quindi non credo che gli sia mancato l'affetto. Però forse io non gli ho dato tutto l'amore che meritava. Non ero pronta, ero troppo piccola e nella mia testa dovevo solo lavorare. In questo programma, dove si rimane spesso soli con sé stessi e sei con gente speciale, ti rendi conto che magari ciò che stai dando a loro non l'hai mai dato a tuo figlio... Ti rendi conto? Allucinante".

Il rapporto con i genitori

Alfonso Signorini, vedendola in lacrime e concordando con quanto da lei detto, interviene: "È la cosa per cui ti sei scoperta madre all'interno del reality show. Però non puoi permetterti di dire 'non sono stata una buona figlia', perché i tuoi genitori li hai amati in un modo pazzesco. Hai cercato di recuperare e l'hai fatto, non ti sei persa un momento. Se te li sei persi è stata per colpa di una fo*tuta malattia, il Covid, che ti ha allontanato da tua madre per sempre". Lei gli dà ragione e poi commenta quel periodo: "L'ultimo ricordo che ho è quello di mia mamma che se ne andava in ambulanza... Non l'ho più vista. Prima di lasciarci un'infermiera le ha passato il telefono e lei mi ha detto: 'Sto morendo'. Ha fatto 15 giorni da sola in ospedale e non ci rispondeva più al telefono perché stava male... Una cosa crudele perché io non le ho potuto tenere la mano e stare vicino, ma come è successo a tanti". Il conduttore si stringe al suo dolore e in seguito aggiunge: "Certo, pensa a quante persone sono morte sole in quel momento. È terribile questa cosa". "È terribile", conclude Fiordaliso.