Grande Fratello, Giuseppe lascia Beatrice in diretta: la reazione dell'attrice

Al Grande Fratello si discute di Anita, Beatrice e Giuseppe. Durante la settimana Anita pensa che Beatrice stia cavalcando l'onda per quanto riguarda la relazione con Giuseppe, ma l'attrice non ci sta: "Lei ha poco da dire e quindi mangia sulla pelle degli altri". Quest'ultima si lamenta del fatto che Garibaldi non la protegge mai, dandola in pasto ai lupi sin dall'inizio. Lui le aveva promesso di difenderla, ma non ha mai mantenuto la promessa. La delude talmente tanto da sostenere di non fidarsi più del gieffino, che a sua volta ammette non essere all'altezza della situazione.

Le parole di Beatrice

Chiamata a commentare quanto visto nel video, Beatrice rivela cosa non sopporta di Anita: "Mi dà fastidio perché è da quando sono arrivata che mi offende, me ne ha dette di tutti i colori. Da parte sua sento una forma di forte invidia, competizione.” Ma la Olivieri afferma che prima di entrare nel GF non sapeva nemmeno chi fosse l'attrice e che di lei non gliene importa nulla: "A me interessa Giuseppe. La Luzzi dice un sacco di cose che non sono vere. Io le ho chiesto scusa dopo un acceso confronto per proteggere lui dalla relazione. Non ho nulla contro di lei, non sono invidiosa. Ho conosciuto e avuto un rapporto stretto con Giuseppe prima dell'inizio del loro rapporto, siamo legati da un grande affetto. Il problema è loro e mettono me in mezzo." Beatrice ribatte: “Il discorso del loro affetto non mi ha mai sfiorato, non è stato mai un problema. Ma da quando abbiamo iniziato la nostra relazione lei ha creato molte crepe."

Quando Signorini chiede a Garibaldi da che parte stia, quest'ultimo risponde: “Non c’è nessuna parte qua. Ho parlato più volte con Anita e mi ha detto il suo pensiero sulla nostra relazione, io lo accetto. Le voglio ancora più bene”. Signorini lo incalza: “Non hai preso minimamente le difese di Beatrice. Dare a lei il tuo appoggio è importante perché sei la persona a cui tiene di più”. Ma Giuseppe tiene di più a Beatrice o a mantenere gli equilibri all'interno della Casa (anche visto che non prende mai una posizione netta)? “Tengo di più a Beatrice, ma anche alla Casa. Riesco a integrarmi molto bene qui. Tante volte, stando con lei, non mi sono divertito, non ero me stesso. Con lei mi sono perso un po’. Sono consapevole che il mio divertimento si deve adattare al nostro rapporto”. L'attrice è arrabbiata: “Sembra che lui non si diverta per colpa mia", un aspetto che lo stesso Signorini nota.

Il faccia a faccia tra Beatrice e Anita

Signorini non manca l'occasione di invitare le due gieffine nella Mystery Room per un acceso confronto diretto, ma prima del dibatto Anita afferma: "Io sono stanca di essere messa in mezzo in una cosa che non mi riguarda", mentre Massimiliano fa notare che a volte gli amici devono sapersi fare da parte (si riferisce alla Olivieri). La discussione in Mystery invece verte su quanto detto da Beatrice durante una sessione di fitness: "Ma non hai le mutande". Nel video lanciato dal conduttore vediamo tutta la scena, compresa la reazione infantile di Anita, che sostiene sia la Luzzi quella immatura perché: "Ti metti a gridare che non ho le mutande?", e poi aggiunge: "Nemmeno mia madre mi direbbe qualcosa". "Cosa vuoi da me? Sei invidiosa? Guardi il mio sedere", dice la Olivieri, ma Bea si allontana definendo in un secondo momento "una brutta persona".

Durante il faccia a faccia, Anita fa presente di aver chiesto scusa a Beatrice e Giuseppe: "Mi sono addirittura abbracciata con lei, e il giorno dopo mi dice che non ho le mutande? Poi una seconda frecciatina, e alla terza mi ha detto che non aveva ancora iniziato con me. Io non ti invidio perché ancora non so che lavoro voglio fare, non mi interessa di certo fare l'attrice. Di solito cerco di imparare dalle persone e da te non credo di poter imparare nulla. Più di chiederti scusa e dirti che mi sarei messa da parte, non so cosa fare. Non provo odio, voglio solo stare serena qui dentro. Uno dei miei pochi pregi è che dico le cose in faccia. Ho tolto tutte le mie armi quel giorno e tu, il giorno dopo sei tornata peggio. Non ho altro da dirti, stare qui così non ne vale la pena. Se vorrai continuare la tua lotta, smetterò di rispondere. Io credo che tu e Giuseppe abbiate dei problemi. Viene lui da me, non vado mai io da lui".

Beatrice chiarisce: "Quando sei arrivata con Samira ero felicissima, poi ho visto che dopo mezza giornata hai detto che scrutavo tutti e non mi integravo... Da quando ho cominciato la relazione con Giuseppe hai iniziato a dire che lui in realtà era pazzo di Samira e che ti vergogneresti di essere mia figlia. Io non mi sono mai permessa di provare fastidio verso la vostra amicizia, di provare sentimenti di gelosia. Per quanto riguarda l'aereo, io ho detto a Giuseppe che urlare per 10 minuti era stonato."

Signorini chiede a Garibaldi di prendere una posizione e nella Mystery dice a Beatrice: "Sapevo che quando è iniziata la storia con lei c'erano conseguenze da affrontare. C'è ancora un sentimento e tutta la voglia di stare con lei, ma visto i continui litigi e il mio star male, stanotte mi sono detto: 'Devi mettere un punto alla storia'. Io ritengo di non essere in grado di soddisfare il suo bisogno di attenzioni. " Insomma, Giuseppe lascia la Luzzi in diretta e lei si dice d'accordo: "Sono giunta alla stessa conclusione. La vita qui è difficile per tutti, per una relazione come la nostra lo è di più. Le incursioni degli altri le gestiamo in modo diverso. Se siamo separati, vivo meglio". Anita commenta: "Avevo ragione io sul fatto che il loro rapporto non è così solido. Lei ha problemi con me dall'inizio, io non li ho mai avuti". Infine, si torna alla questione mutande: "Non si può dire che ognuno fa quello che vuole. Se siamo a una lezione di fitness con le telecamere puntate e io vedo un sedere in trasparenza davanti a tre persone, mi viene da urlare: 'Anita non ha le mutande'", dice Beatrice.