Grande Fratello, Giampiero Mughini lascia la Casa: "Non rendete più gravoso il congedo"

Giampiero Mughini ha espresso il desiderio di lasciare la Casa del Grande Fratello, e lo ha fatto di recente nel segreto del Confessionale, senza però svelare la sua decisione agli altri inquilini del loft di Cinecittà prima di giovedì 16 novembre. Come la prendono i suoi compagni di avventura? Qual è la reazione di Angelica Baraldi?

Mughini spiega il motivo della scelta

Dopo aver presentato l'argomento in diretta, Signorini chiama il diretto interessato in Confessionale per ricordargli di quando è entrato nella Casa, spiazzando poi tutti grazie al suo spirito, quello "di chi voleva viversi questa esperienza e stare allo stesso livello di tutti". Mughini commenta: "Io sono fondamentalmente un bravo ragazzo che rispetta gli altri. Certo, se uno mi aggredisce non faccio un passo indietro. Questo no." Signorini ammette che si aspettava di vederlo uscire prima o poi e nemmeno pensava durasse tanto a lungo nel reality: "Una scelta che accettiamo, nemmeno con tanto dispiacere, anche perché io spero di poterti avere qui con Cesara in studio per darci le tue opinioni". Il gieffino si dice felice di poter partecipare in altri modi (quindi potrebbe non essere un vero e proprio addio) per poi tornare nel loft e raccontare quanto deciso agli altri inquilini su invito del conduttore: "Non sarà semplice ma ne parlerò a tutti".

Arrivato nel salone, Giampiero spiega cosa lo ha portato a compiere questa scelta: "Premesso che le mie sono inezie e bricioline su un piatto rispetto a quelle di Alex, sono qui non per pronunziare una di quelle battutacce che mi vengono facili facili, ma per fare un discorso che per me è rigato di lacrime, ossia a comunicarvi che tra pochi minuti io lascerò questa dannatissima Casa, assieme portentosa e lancinante, dove voi avete tollerato con il sorriso tra le labbra che io non cucinassi un uovo sodo che fosse uno. Questa decisione dolorosa è dovuta a due ordini di causa: la prima è una sorta di vigliaccheria che in me è sopravvenuta inevitabilmente dopo un mese in cui io non ho i miei 5 quotidiani al giorno, in cui sono amputato della mia biblioteca, in cui da casa mia proviene un totale silenzio. È una sorta di vigliaccheria al 25% che conta nella mia decisione. Al 75% conta una cosa di cui mi dovete perdonare, cioè il fatto che per me in questi ultimi 30 anni sono stati decisivi i libri che ho scritto. Sono stati quei libri a tessere l'ossatura di cui sono fatto, e c'è un libro che per contratto devo consegnare a fine anno e di cui devo ancora scrivere una parte difficile. Non posso rinunciare. Non so se qualche donna che è stata madre lo sente come un paragone inesatto, ma un libro, per chi li scrive, somiglia molto al bimbo nel grembo di una donna. Questo libro è giunto all'ottavo mese e ha bisogno di quell'ultimo mese di lavoro. Scriverlo significa che talvolta per partorire 20 righe ci vogliono 4 giorni, e quindi io vi chiedo scusa, per me è dolorosissimo. Ciascuno di voi è invitato a casa mia a pranzo o a cena. Vi aspettiamo presto presto.

Giampiero e Angelica

Angelica lo vuole ringraziare: Nonostante abbiamo avuto quel piccolo problemino, mi ha aiutato molto qua dentro a superare cose che non credevo di superare. Da Giampiero ho preso tantissimo, lo ammiro e stimo tanto. Ti voglio davvero tanto bene". Mentre sta uscendo dalla Casa, Mughini, dopo aver mandato un bacio da lontano a quest'ultima, afferma: "Non rendete più gravoso il congedo". Tutti urlano "Giampi" e applaudono. Angelica esclama: "Non me lo aspettavo per niente".