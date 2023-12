Grande Fratello, Greta entra nella Casa: la reazione di Mirko e Perla

Arriva il momento tanto atteso: Greta Rossetti entra nella Casa del Grande Fratello come concorrente. Una puntata dedicata quasi interamente al triangolo tra la new entry, Perla Vatiero e Mirko Brunetti quella del 2 dicembre, a partire dal tentativo del gieffino di baciare la donna con cui ha convissuto per ben 4 anni e fino all'arrivo di Greta nel loft di Cinecittà, con tanto di commenti dei due diretti interessati. Tra l'altro, è la stessa Perla in un secondo momento a dire che sicuramente del sentimento nei confronti di Mirko c'è.

Le parole di Greta a Mirko

Mirko capisce subito che al Grande Fratello sta per entrare Greta, e in effetti poco dopo il gieffino viene freezato e la Rossetti entra nella Casa rivelando i due motivi che l'hanno convinta ad accettare la proposta: "L'altra volta ci siamo lasciati in malo modo, e tu lo sai che non mi piace lasciarci con questo astio. Abbiamo condiviso tanto, io ti ho amato veramente, anche se ad oggi non ci credi. Mi dispiace che tu pensi io volessi farti passare per carnefice. Mi sarà espressa male: ogni volta che apro bocca faccio danni. La colpa è di entrambi, gli errori si fanno sempre al 50%. Semplicemente ad un certo punto non mi sentivo più la donna amata da Mirko, ma un limite al vostro amore [suo e di Perla]. Ecco perché ho preso questa decisione. Fino a due giorni prima che venissi qui ti ho sempre difeso, quindi non dire che non ce l'ho messa tutta. L'amore che provate l'uno per l'altra l'hanno visto tutti e io non devo essere un limite a questo".

La reazione di Mirko

Brunetti viene freezato e ha il via libera per commentare quanto detto da Greta: "Io penso che sia qualcosa che ti porti dietro da tanto tempo. Tu chiedi scusa e io lo accetto, perché non dovrei farlo? Però sai benissimo quanto per me i modi facciano la differenza. Io sto molto attento a come mi esprimo e a non fare male alla persona con cui interagisco, e questo lo sai". Greta ribatte: "Sì, però mettiti nei miei panni e immagina cosa passa fuori. Sarei finta se non avessi una reazione". Lui risponde: "Sì ma ci sono reazioni e reazioni e a me le tue non sono piaciute. Erano lontane da me. Ho sempre lottato per noi due. Fuori esisteva il nostro amore, non la nostra passione". Lei lo interrompe: "La passione credevo la provassi tu nei miei confronti perché ho visto il tuo amore per Perla. Se provi questo sentimento per lei non puoi provarlo per me. Io ho sempre detto che ti amavo, altrimenti non facevo il tatuaggio con te".

Mirko ricorda di non aver mai parlato di sentimenti nei confronti di Perla, ma Greta dice che gli sguardi tra i due non mentono. Il gieffino risponde: "C'è molta complicità, poi ultimamente non do forma alle cose. Quello che mi è dispiaciuto è che non hai pensato a come potessi prendere determinati tuoi comportamenti". Quando Mirko scopre che Greta è una nuova concorrente del Grande Fratello si limita a dire: "Sono contento per lei. Io sono una persona che non riesce a provare rancore, rabbia, odio".

Perla raggiunge i due gieffini nel salone: "Non è una situazione semplice per nessuno di noi. Io e Mirko ci siamo riavvicinati perché siamo complici e abbiamo convissuto. Tutto viene molto spontaneo. Non penso che il problema tra noi sia Greta. Se c'è altro, qualcosa di forte, va avanti, altrimenti vorrà dire che è meglio così".