Grande Fratello, Greta Rossetti bacia Mirko Brunetti dopo l'acceso confronto con Angelica

Lunga serata per Greta Rossetti, arrivata nella Casa del Grande Fratello per un confronto diretto in primis con Angelica Baraldi, che considera una gatta morta, e poi con il fidanzato Mirko Brunetti. Tra quest'ultimo e l'ospite i rapporti sono tesi da prima che il giovane diventasse un concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il confronto con Angelica e Anita

Greta Rossetti è pronta a lottare per il suo Mirko con le unghie e con i denti. Angelica è sola nel Salone e non sa cosa aspettarsi. Quando Signorini le fa leggere il post della fidanzata di Mirko, lei dice: "Non credo sia di Riccardo, è una persona molto intelligente e sa benissimo che io non provo niente per un altro uomo che non sia lui". La donna scopre che non si tratta del suo amore, bensì di Greta, e dichiara: "Va benissimo, la affrontiamo. Di tutto ciò che non riguarda lui non me ne importa niente. Mi hai fatto stare male."

La Rossetti entra in scena esclamando subito: "Per me sei una gatta morta. Tu mi dirai: 'È amicizia', ma io ho tanti amici maschi e non mi cambio il vestitino per ballare con loro e li prendo per farli ballare. Secondo me lo hai cambiato per lui, perché appena sei tornata nel Salone poi l'hai chiamato. Sei tornata, hai preso Mirko e hai ballato. Questa è una tattica da gatta morta. L'hanno visto tutti. Fai benissimo a metterti quello che ti pare, io ti giudico per quello che sei e vedo". Angelica sbotta: "Tu non sai chi sono. Non sai proprio niente." Greta ribatte: "Non ti giudico per la tua vita, ma per quello che vedo. Non è una mancanza di rispetto darti della gatta morta, è descriverti. Stai tutto il giorno attaccata a lui, lo tocchi. È una dinamica che hai creato per non essere eliminata, perché sai che Mirko è buono e ingenuo". La Baraldi le ricorda di quando ha dato al suo fidanzato consigli su come chiarirsi con lei, dicendogli di ricominciare la storia d'amore dal principio, ma Greta ribadisce che è tutta strategia. "Mi dispiace per quello che pensano tutti, ma non è la realtà dei fatti", afferma Angelica.

Signorini chiede ad Anita di raggiungerle nel Salone e lei corre per commentare una cosa in particolare: "Ho un sacco di amici maschi e li abbraccio, li strattono, gli salto addosso. Questo non significa nulla, il toccare e abbracciare sono cose un po' banali perché non ne abbiamo 16 anni ma 26." Greta afferma: "C'è modo e modo..." La gieffina ribatte: "E allora il tuo post su Instagram... Venivi qua a parlare ed evitavi quella Storia. Siamo persone adulte... Conosco Angelica, e comunque due mesi h24 non li ho fatti nemmeno con i miei parenti. perché una persona dovrebbe venire in un programma e parlare del suo ragazzo. Quando si è presentata mi ha detto: 'Io sono Angelica e amo Rick'" Il dibattito si chiude così, con la Rossetti che piange da sola in quanto dispiaciuta per tutta la situazione e si sente ferita da Mirko - chiamato poi da Signorini a raggiungerla nel Salone - perché invece di difendere lei protegge una sconosciuta, la Baraldi.

Il bacio tra Mirko e Greta

Mirko è davanti alla sua fidanzata: "Auguri amore. Non credi di aver esagerato?" Greta, piangendo, risponde: "Mi fa male vedere come sei cambiato in poco tempo." Parla di un gesto, il loro, che il gieffino ha fatto con un'altra persona, Angelica, e dice: "Come la devo prendere? Mi conosci, sai come sono fatta." Lui dichiara: "Se mi stai seguendo, non puoi pensare minimamente che io abbia fatto determinate cose con malizia. Io speravo che venissi qua a dare delle risposte a me, penso sia arrivato il momento". Greta chiarisce: "Io volevo darti delle risposte, però ho visto anche la reazione che hai avuto ora e mi ha fatto male. Io sto così per quello che ho visto adesso." Ma il gieffino confessa: "A me ha fatto molto più male quello che hai detto ad Angelica, le parole che hai usato. A me non interessa quello che passa fuori da qui. Io e lei ci siamo avvicinati perché sapevamo che potevamo parlare e confrontarci senza alcuna malizia. Non mi fido di te sul fatto che Angelica stia attuando una strategia, perché vivo io la Casa e non tu. Comunque io penso che dovresti dare delle risposte a me. Perché tu ad oggi metti in dubbio quello che io provo per te. Ora è lei, prima era Perla e poi sarà qualcun altro. Sei tu a non fidarti di me".

La fidanzata ribatte, spiegando il suo punta di vista: "Io non ce l'ho con te per Angelica, non ho visto malizia in te. Tu sei un buono, ingenuo e ti sei fatto prendere da un giochino..." "Io non sono ingenuo e quella che ho visto stasera non è la Greta di cui mi sono innamorato", dice il giovane prima dell'intervento di Signorini, il quale fa notare che quando due persone si vogliono bene la prima da fare nel momento in cui si ritrovano sarebbe abbracciarsi, una cosa che non è avvenuta. Dallo studio Cesara Buonamici ricorda a Greta che Mirko aspetta un chiarimento da due settimane. A quel punto prende parola Brunetti: "Io non so cosa devo fare per farle capire che voglio ricucire il rapporto con lei. Io la voglio, non penso a Perla né ad altre." Signorini sbotta: "E allora perché non la abbracci?" I due si corrono incontro e si abbracciano, per poi iniziare a baciarsi senza volersi più staccare. Nel frattempo Mirko le sussurra all'orecchio: "Mi sei mancata". La coppia è tornata in vita, anche se quest'ultimo continua a pensare che stasera la fidanzata abbia esagerato e non poco.