Grande Fratello, Greta fa un passo indietro: "Mirko è ancora innamorato di Perla"

Al Grande Fratello non mancano le sorprese, a partire dal sincero e pulito confronto in studio tra Greta Rossetti e Perla Vatiero. Quest'ultima, accolta da Alfonso Signorini con il sorriso, commenta tra le lacrime la situazione con Mirko: "Ci sono cose che forse non voglio vedere. Premetto che la rottura mi ha dato tanta sofferenza e quindi oggi l'unica cosa che conta sono io, perché me lo devo. Sicuramente tante cose da lui fatte e dette mi arrivano, ma al momento non ci credo. Sono molto fredda. Mi impongo di esserlo. Dopo ciò che ho passato, non è facile aprirsi. Sto notando che lui mi cerca tanto, mentre io sono più distaccata. Lo evito perché cerco di avere un approccio di amicizia e solo quando so che lui ha bisogno di me". Dopo le sue parole, il conduttore l'abbraccia prima di dare il via al tanto atteso confronto.

Il confronto tra Perla e Greta

Perla Vatiero e Greta Rossetti si incontrano al centro dello studio, davanti ad Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. La prima a parlare è la fidanzata di Mirko: "Il tuo pianto mi ha un po' spiazzata. Ci tenevo a dirti che mi dispiace vederti così. Ti chiedo scusa se qualche mio atteggiamento ti ha ferita. Ad oggi, con più razionalità, ho capito che forse dovevo comprenderti un po' di più. La colpa non è tua, io non ce l'ho con te. Mi dispiace solo che di questo astio che si è creato tra noi, anche perché non mi piace fare la guerra per un uomo, soprattutto con una donna, e vorrei mettere un punto in tutta questa situazione. Ti sento parlare di me nella Casa e non mi piaci".

Perla Vatiero chiarisce subito il suo pensiero: "Non ho mai avuto problemi nei tuoi confronti. Nella Casa non mi sono mai permessa di dire niente di negativo che riguarda te. Se parli di cose esterne, io non ho mai fatto nulla. Ti ho sempre portato rispetto, ti ho sempre detto che non ce l'ho con te. La mia delusione deriva dalla relazione con Mirko, dalla sua superficialità e dai valori che ho sempre creduto lui avesse. Entrambi in quel periodo ci siamo fatti del male e la rabbia a volte fa dire cose che non pensiamo. Io non ho niente da risolvere". Alfonso Signorini ricorda l'intervista in cui Perla aveva dichiarato che per lei Greta è niente, ma lei spiega: "Non la conosco, quindi non posso basarmi sulle parole che lei mi dice qua questa sera. Per quanto riguarda l'intervista, Greta non è nulla per me. Ho capito il motivo per cui Mirko ha parlato di 'amore' con lei, capisco la sua situazione, molto diversa dalla mia, però non sono mai stata curiosa di sapere chi fosse la sua nuova fiamma. La Rossetti invece svela che Perla era sempre 'presente' nella coppia: "Ad oggi ho la risposta. È una persona ancora innamorata della sua ex fidanzata, quindi io alzo le mani e faccio 200 passi indietro".

È proprio la Vatiero a proseguire il confronto: "Scusa se prima non ho commentato, ma apprezzo e accetto le tue scuse. Gli errori li facciamo tutti, anzi spero che nella vita si cresca e si migliorino tante cose. Spero che non ricommetta gli stessi errori, perché ci sono state cose che da donna mi hanno fatto male. Sulla questione dei like tengo a dire che io non li ho mai messi apposta, anzi io su determinati commenti con le mie amiche ho detto: 'Mamma mia, la gente è così cattiva. Come fa questa ragazza a reggere tutto?' Sono cose brutte, lo comprendo e mi dispiace anche. Di fronte a una situazione del genere, se fossi al posto di Greta, farei la stessa cosa: 200 passi indietro".

La Rossetti passa a parlare del tatuaggio di Greta e Mirko: "Resterà sul braccio, perché comunque lui mi ha fatto del bene e rimarrà una persona importante". Anche Perla ha fatto un tatuaggio con il suo ex, ma durante l'estate in cui avevamo deciso di andare a convivere: "Ci siamo tatuati 'Mas Fuerte', che vuol dire 'Più forti'". Signorini chiede a Perla se dal suo punto di vista Greta e Mirko abbiano un futuro sentimentale insieme, lei risponde: "Sincera? No".