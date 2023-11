Grande Fratello, Massimiliano sbotta: "Dal mio avvicinamento a Beatrice non sono più tra i preferiti"

Al Grande Fratello Alfonso Signorini dedica largo spazio a Massimiliano Varrese, il quale nei giorni scorsi ha discusso con tutti gli altri inquilini della Casa, dichiarando nel corso di una cena che nulla è dovuto e nemmeno essere dato per scontato e che per tale motivo bisognerebbe ringraziare sempre. L'uomo si sente isolato dopo il suo avvicinamento a Beatrice Luzzi, poiché molti credono che la sua sia una semplice strategia, un gioco messo in atto per restare nel reality. Per Letizia l'attore starebbe recitando, ad Anita invece "sembra tutto molto gonfiato e inverosimile". Il gieffino non ci sta, anche perché pensa di aver fatto un favore a tutti loro restando nello show dopo il problema con Heidi Baci, e quindi perché non si trova mai tra i preferiti della Casa? È questo che si chiede, ma vediamo insieme cosa è successo in diretta.

Il dibattito nel salone

Alfonso Signorini chiede subito chiarimenti al riguardo, e Massimiliano spiega: "Vedere questi Confessionali mi delude molto [si riferisce alle parole ascoltate nella clip e riportate sopra, ndr]. Stavo aspettando questa serata, perché poi a caldo si dicono cose che si pensano veramente delle persone. Tre settimane fa, quando c'è stato tutto il caos con Heidi, sono stato quasi pregato da alcune persone di rimanere, perché io avevo già fatto la valigia per andarmene. Ho messo da parte quelli che erano i miei sentimenti. Non so, forse sarei uscito davvero, non darei nulla per scontato, mi conosco. Mi è stato chiesto di far fronte a una situazione che era difficile con Beatrice. Si viveva una tensione molto forte. Ho deciso di rimanere anche perchè ho voluto prendermi questa responsabilità e quindi l'ho portata avanti. Mi sono avvicinato a Beatrice, anzi ci siamo avvicinati, è una cosa partita da entrambi. Per me era anche un rischio. Nella scorsa puntata, dopo aver reso noti i preferiti, io sono andato da Bea e l'ho guardata come a dirle: 'Hai visto? Il reset è servito'. Poi, durante quella cena, visto che nominare il preferito è comunque un riconoscimento alla persona, mi sono chiesto: 'Perché io no? Sono settimane che mi sono avvicinato a Bea. La sera prima avevo sentito da Rosy che non capiva il mio avvicinamento improvviso e ciò mi ha fatto ragionare. Io non ce l'avevo con delle persone specifiche, ma ce l'avevo come concetto sottile..."

In seguito prende la parola Rosy Chin, la quale ammette di pensarla in quel modo perché per lei è inconcepibile un avvicinamento così veloce dopo tutta quella tensione tra i due gieffini (Varrese e la Luzzi). "È iniziato tutto come uno sfogo, ha avuto i suoi 20/30 minuti...", aggiunge la chef. Massimiliano chiede di intervenire per chiarire la situazione: "Il ragionamento è stato questo: 'Non sono stato riconosciuto forse anche per questo gesto nei confronti di Bea'. Quindi ho pensato: 'O il mio atteggiamento non è stato digerito da tutti quanti, o si danno cose più scontate, come il fatto che io mi sono avvicinato a lei anche per dare più serenità al gruppo..."

Anita ricorda di avergli dato della "donna con il ciclo" per il suo sfogo a tavola e che la sera precedente alla lite con tutti il gieffino le aveva chiesto cosa pensasse del fatto che da settimane non si trova più tra i preferiti della Casa. Lei prosegue: "Non a tutti è andato bene questo avvicinamento, ma ciò non cambia il bene che si vuole a una persona. Ognuno ha libertà di mettere tra i preferiti chi vuole e ha le sue motivazioni. Non credo sia legato al suo gesto. Poi Max mi ha fatto quella domanda e io gli ho detto che la sua era una giornata no e infatti poi si è scusato." Varrese ribatte: "Io mi sono scusato dei modi con cui ho discusso a tavola, perché poi è intervenuto Giuseppe e mi sono alterato ancora di più." Anita dice il suo pensiero al riguardo: "Il succo di ciò che penso è che una volta che sei abituato a vederli sempre scontrarsi, è normale che poi a livello umano, sentendo la quiete tra loro, risulta difficile non sentire più quella forza e quell'ansia."

Per Fiordaliso invece sono cambiati gli equilibri della Casa in positivo: "i ragazzi sono cresciuti. Nessuno deve dire grazie", dice prima di rivolgersi a Massimiliano: "Perché ti dobbiamo ringraziare?" Lui risponde: "Perché mi avete chiesto voi un sostegno." Dallo studio Cesara Buonamici afferma: "Mi sei diventato ancora Marchese del Grillo. Non mi sembra che la Casa sia contro di te. Hai fatto un po' tutto da solo. Ma che ti hanno fatto di male?" Varrese commenta: "Posso finire di esprimere il mio concetto?" Fiordaliso sbotta: "Ancora? È da 10 minuti che dici le stesse cose". Max rivela: "Ma che problemi hai Fiorda? Non abbiamo ancora risolto. A caldo, vedere certe dichiarazioni da parte di tutti voi, io ci resto molto male". L'uomo si riferisce ancora una volta a quanto detto dai gieffini in Confessionale.

La rivalità tra Varrese e Garibaldi

Dopo aver mostrato un secondo video sulla rivalità tra Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi - quest'ultimo continua a sostenere che l'attore stia usando il suo interesse amoroso - Signorini chiama in causa Beatrice Luzzi, definendola l'ago della bilancia tra i due. Lei dichiara: "La domanda non è 'perché si è riavvicinato', ma 'perché ha cominciato la guerra'. C'è una parola che si usa tanto qui e non amo: dinamiche. Probabilmente era meno consapevole di quanto si possa pensare, però la cosa è nata così ed è andata crescendo. Gli è sfuggita di mano, mi ha fatto soffrire molto, ma è andata così. Quindi nell'avvicinamento non vedo un problema, lo vedevo prima. Ciò detto, io penso che il disagio di Massimiliano nasca dal fatto che, avendo fatto un giro di 180 gradi, è forse il primo a sentirsi disorientato. Per quanto riguarda i ragazzi, è chiaro che hanno bisogno di un tempo per affrontare con naturalezza questo cambiamento." Infine la Luzzi esclama: "Siamo tutti consapevoli di essere attori attivi e passivi in questo gioco, ma non credo che Giuseppe stia giocando".