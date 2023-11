Grande Fratello, Massimiliano in lacrime: l'incontro con la figlia è pura magia

Nel video in alto, Massimiliano incontra la figlia. La 21esima puntata del Grande Fratello si apre con una prima grande emozione: Massimiliano incontra la figlia Mia dopo due mesi chiuso tra le mura della Casa. Non solo, perché a raggiungerli è Valentina, l'ex compagna dell'attore. Tra padre e bambina tanti baci, abbracci, parole d'amore e lacrime; tra Varrese e la sua ex emerge un rapporto di grande complicità e tranquillità, nonostante la separazione.

Massimiliano incontra la figlia

Alfonso Signorini lo dichiara apertamente, vuole cominciare da emozioni belle, e quale modo migliore per mantenere la parola se non facendo vedere a Massimiliano Varrese la sua amata bambina? Più volte, durante il programma, l'attore aveva dichiarato di sentirne la mancanza, anche piangendo, soprattutto nei momenti più bui, affermando che lei è tutta la sua vita. Per questo il conduttore lo chiama in passerella, dove Max arriva con il sorriso sul volto senza sapere cosa aspettarsi: "Già mi batte il cuore", confessa. Pochi istanti dopo gli corre incontro la figlia, che abbraccia mentre urla "amore mio".

Dopo averla presa in braccio, un momento molto intimo e dolce che dura per diversi minuti, i due si confidano a bassa voce come si sentono e lei gli dona un pupazzo che la piccola desiderava regalare al padre con tutto il cuore: "È un angioletto comprato per il suo battesimo", spiega Varrese. C'è molta complicità tra il padre e la figlia, e il sorriso è il vero protagonista del momento: entrambi si mancavano, è evidente, come lo è il bisogno di Max di stare con la figlia, e lo dimostra con i numerosi bacini che dà in diretta alla figlia sulle guancia. Signorini si rivolge proprio alla piccola ospite, che afferma con timidezza: "Papà mi è mancato in questi mesi: mi mancavano i baci e i racconti". I due protagonisti di tante emozioni fanno un gesto simbolico che comprendono solo loro e prevede tre colpi al petto di seguito con il proprio pugno 3. Scopriamo inoltre che le materie preferite di Mia sono la matematica e il disegno, ma ciò che vuole è fare la cantante. Ha le idee chiare, su questo non ci sono dubbi.

Valentina li raggiunge

Entra in scena la mamma di Mia, Valentina, che abbraccia forte Massimiliano. Tutti e tre si stringono in un gesto d'amore intenso e ricco di pathos, e Massimiliano si commuove talmente tanto da piangere. Signorini commenta: "Si vede che vi volete molto bene". Il gieffino svela: "Non me lo aspettavo. Qua non si sa mai cosa potrebbe succedere, è un continuo vortice di emozioni. Ho pensato tanto a loro in questi giorni e..." Varrese si blocca e scoppia in un pianto silenzioso ma autentico. "Sono diventato un piagnone", dice Max prima di aggiungere: "Grazie a Valentina per il grande sacrificio che sta facendo, non è semplice. Quando c'è una separazione di mezzo è difficile, ma noi abbiamo deciso di volerci bene". Valentina gli fa eco: "Le strade di due persone possono dividersi, ma noi resteremo una famiglia".

La bambina vorrebbe fargli visita a Natale, lo rivela al conduttore quando le chiede appunto se volesse rivedere il padre nel periodo delle feste. "Quando è andato via Massimiliano Mia aveva solo due dentini davanti", dichiara l'ex compagna. Signorini torna a parlare con la piccola, esclamando: "Tu mi devi far vedere quanto vuoi bene a tuo papà con un gesto delle braccia", e lei le apre il più possibile e poi stringe nuovamente il padre a sé. In passato la bambina aveva detto di provare una certa simpatia per Vittorio e così quest'ultimo la incontra e, dopo averla abbracciata, le confessa: "Papà mi ha parlato tanto di te, mi ha detto che sei bravissima e che vai molto bene a scuola. È orgoglioso di te".