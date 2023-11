Grande Fratello: Perla a casa col Covid commuove Mirko in diretta: "Tutto mi ha fatto innamorare di lui"

Al Grande Fratello Perla è protagonista di un confronto in video collegamento con Mirko Brunetti. La donna, presto concorrente del GF (se non avesse il Covid sarebbe entrata questa sera nella Casa più spiata d'Italia, ma per fortuna è asintomatica), è pronta a dire la sua su quanto accaduto dopo il falò a Temptation Island e la lettera, una vera e propria dichiarazione d'amore per la vita, inviata qualche puntata fa al conduttore del reality show. Al momento il gieffino non sa che i due dovranno convivere a Cinecittà, e la Vatiero se ne guarda bene dal rivelarglielo in diretta. Prima di vedere Perla, Mirko guarda un video con i commenti dei gieffini, e poi spiega: "Stiamo parlando di una relazione che è durata 5 anni con 4 anni di convivenza... Sarà sempre una persona presente nella mia vita. Non è stata una relazione di uno o due mesi". Ciro esclama: "Parlo spesso con lui, è molto trasparente. Dice di essere tanto innamorato di Greta, ma solo nel momento in cui passerà un po' di tempo capirà come stanno le cose". Angelica tifa per la prossima gieffina: "Sono a favore di Perla, a maggior ragione dopo le ultime puntate. A me piace molto la sua maturità e schiettezza. Poi quella lettera... Ho apprezzato tanto il suo coraggio".

Il confronto tra Perla e Mirko

Mirko viene chiamato da Signorini a dirigersi nella Mystery Room, dove Perla appare in video collegamento da casa sua: "Ti voglio tranquillizzare perché fortunatamente sono andata oltre, penso al mio presente e futuro. Visto che mi conosci molto bene... Se sono arrivata a mettere una Storia su Instagram, sai bene che l'ho fatto perché mi sono state dette tante cose. Io sono stata zitta e sto zitta tuttora, ma io vedo tutto dall'esterno. Sai benissimo che non ho bisogno di fare qualcosa per visibilità, l'unica cosa vera è stata quella lettera ed è stata percepita un po' in maniera sbagliata, perché le parole che ho scritto non significano che sono innamorata di te. Ti vedevo spento, con quelle parole ho voluto stimolarti, farti tirare fuori un po' di caz*imma, sentirti te stesso e libero".

Mirko commenta: "Ho apprezzato tanto la lettera, sono parole bellissime che mi hanno dato tanta forza. Sei la persona che mi conosce meglio. Non voglio che ci sia questa guerra social inutile, perché io da qui non posso né rispondere né capire cosa stia succedendo fuori, e poi penso sia una cosa superficiale. Quando ho visto la tua Storia ho pensato che la lettera fosse il punto sulla nostra situazione, che viene dopo mesi pesanti che non abbiamo gestito benissimo. Sai che la nostra storia è finita per dei motivi ben precisi. Ci stavamo facendo del male a vicenda, lo sapevamo, ce ne stavamo rendendo conto, ma nessuno aveva il coraggio di mettere la parola fine. Noi abbiamo provato tante volte a guardarci negli occhi e abbiamo pianto tanto, abbiamo cercato di migliorare le situazioni che non andavano, aggrappandoci a ciò che funzionava. Era una relazione tossica".

La Vatiero conferma: "Sono d'accordo, avevamo dei problemi. La partecipazione a Temptation serviva per trovare il coraggio di staccarci. Ma non mi aspettavo che una persona come lui potesse provare un amore così profondo per un'altra persona in così poco tempo". Brunetti dice: "Chi non vive l'esperienza non può capire. Entrando lì dentro, a Temptation, mi sono reso conto di aver perso me stesso. Lì dentro mi sono sentito diverso". Quando il conduttore chiede a Perla cosa l'avesse fatta innamorare di Mirko, lei risponde: "Tutto, il suo modo di essere...". Scopriamo anche che quest'ultima rimpiange di essere stata troppo aggressiva in passato nei confronti del gieffino, ma il giovane afferma: "Perla ha un carattere molto forte. La situazione che ci siamo creati non l'ha aiutata, ma la colpa non è sua, né il suo carattere è sbagliato. Io sono una persona molto più pacata, per me non esistono problemi ma soluzioni".

La maturità di entrambi

Signorini si rivolge poi a Mirko per chiedergli: "La maturità di Perla ti manca nel rapporto con Greta? Lei è più giovane...". Lui spiega: "Non ci sono paragoni da fare. Sono due storie e persone completamente diverse". La donna aggiunge: "Il mio essere aggressiva era anche per la situazione che vivevo in quel momento, la poca maturità di affrontare determinate cose, anche se ad oggi sono consapevole. Tornassi indietro, non rifarei certe cose." Il conduttore poi chiede ai due quanto tengono l'uno all'altra da 1 a 100. Perla ammette di tenere a Mirko 100, mentre quest'ultimo esclama: "1000, perché Perla sarà sempre tra le persone più importanti della mia vita. Se domattina mi dice: 'Scala una montagna', io lo faccio". Entrambi si commuovono per tali parole: "Le relazioni finiscono ma non deve terminare l'affetto e il rispetto", chiude il confronto così Brunetti. Prima di uscire di scena la Vatiero lo rassicura, dicendogli di non vedere malizia nel suo comportamento nei confronti di Angelica, Anita o le altre donne.