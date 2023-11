Grande Fratello, Perla non è innamorata di Mirko: cosa l'ha delusa dell'ex fidanzato

Nel video in alto, il confronto tra Perla e Mirko

Al Grande Fratello le sorprese si susseguono con una velocità impressionante, ma questa volta al centro dell'attenzione ci sono Mirko Brunetti e Perla Vatiero, l'ex fidanzata del gieffino ora concorrente del reality. Alfonso Signorini non poteva che dedicare un blocco alla coppia del momento, lanciando subito una clip in cui i due parlano benissimo l'una dell'altro, ammettendo che nel loro rapporto di certo non mancava la complicità e il sentimento e sottolineando l'immensa importanza di Mirko nella vita di Perla e viceversa. Il gieffino è preoccupato per la reazione di Greta, la sua attuale compagna, e per questo si sente in difficoltà, mentre la Vatiero ripete quanto sia strana la situazione: condividere tutto con lui per la seconda volta. Nel video, tra l'altro, sentiamo dire all'inquilino: "Per quello che abbiamo provato e fatto insieme, è come se fosse finito un matrimonio, non ci sarà mai indifferenza".

Il dibattito nel salone

Una volta terminato il video, Signorini chiede a Mirko un suo pensiero sull'arrivo della Vatiero nel programma, e lui commenta: "Alfonso, l'ultima volta che sono stato con Perla dentro una casa vivevamo insieme. Fa strano, perché conosco ogni suo spostamento all'interno di un appartamento, ma che lei non mi sia indifferente l'ho sempre detto". I due giovani nei giorni scorsi hanno parlato di alcune situazioni irrisolte, compreso il fatto che Mirko avesse definito "amore" il sentimento tra lui e Greta dopo pochi giorni di frequentazione. Lei ammette: "È stato il primo discorso che abbiamo affrontato ed è quello che penso, la cosa che mi ha delusa di più. Perché tra noi c'è stata una convivenza e per me quelle parole hanno un valore". Alfonso chiede a Mirko: "C'è stata un po' troppa fretta nel dare le parole giuste ai sentimenti?" Lui risponde: "Capisco il suo punto di vista, però io sono una persona che vive le cose a 360 gradi, in maniera profondissima. Se mi sono sentito di dire certe parole è perché in quel momento per me era così. Sentivo di definirlo amore per ciò che ci stavamo dando".

Dallo studio Cesara Buonamici domanda: "Non è che per te Greta è stata un po' 'chiodo schiaccia chiodo'?" Mirko è convinto: "No, perché nel momento in cui ho iniziato a sentire determinare emozioni per la mia fidanzata io ero in pace con me stesso, come lo sono tuttora. In quel momento lei era un valore aggiunto". L'opinionista si rivolge poi a Perla, chiedendole se provi qualcosa per l'ex compagno, ma lei nega di essere ancora innamorata di lui: "Può passare il fatto che io sia ancora innamorata di lui, ma non è così. Io provavo forti sentimenti per il Mirko di prima, che comunque ritrovo in tanti aspetti all'interno della casa, ma ripeto che alcune cose fatte nei miei confronti hanno superato il limite. Una di queste riguarda il fatto che dopo una convivenza come la nostra, fatta di sacrifici, obiettivi, ostacoli e mille situazioni superate, dire la parola 'amore', la stessa che aveva detto a me, dopo due mesi è già una grandissima delusione. Perché io non sono riuscita a farlo proprio perché do valore, quindi per me è una cosa importantissima. Questo suo aspetto, se dovessi guardare al futuro, è qualcosa che a me fa paura. Nonostante ci siano delle emozioni di mezzo, io non metto in dubbio ciò che ha provato per Greta, però io, prima di dire certe parole, ci penso 10 volte ad oggi, in quanto sono stata fidanzata 4 anni e ho convissuto con lui. Non penso che a Temptation Island saremmo usciti insieme se avessimo superato la nostra stanchezza, io credo che a prescindere dalle persone con cui siamo usciti dal programma noi dovevamo separarci, ognuno doveva intraprendere il proprio percorso e prendere la propria vita in mano.

Greta e il like al post

Signorini passa a parlare di Angelica, che tutti iniziano a considerare una "gatta morta", in particolare Massimiliano Varrese, per via delle avance rivolte a Mirko, ma lei sostiene di volergli bene e che la storia non va oltre all'amicizia che la lega al gieffino. Quest'ultimo conferma: Non c'è malizia, ecco perché non ho cambiato atteggiamento nei suoi confronti". Poi la chiama "Angie" e il conduttore lo incalza, ma la versione di Mirko non cambia. Allora Signorini lo avvisa del fatto che da quando Perla è entrata nella Casa, Greta ha attuato il silenzio social. Ma in realtà l'attuale fidanzata dell'inquilino, negli ultimi giorni, ha messo un solo like a un post contro il giovane, di cui riportiamo le parole: "Mandatelo a ca**re, fa il piacione con chiunque". Brunetti entra "in silenzio stampa", mentre Perla pensa che Mirko non abbia bisogno di fare il piacione con lei, dopo 5 anni di relazione e 4 di convivenza.