Grande Fratello, Perla Vatiero nuova concorrente: la reazione di Mirko Brunetti

Perla Vatiero è pronta a entrare nella Casa del Grande Fratello come concorrente, ma prima di fare il suo trionfale ingresso racconta le sue emozioni: "Mi fa strano il pensiero di entrare in una casa e di affrontare nuovamente una convivenza con Mirko. La prima è stata molto intensa perché io e lui non ci staccavamo quasi mai. Sono curiosa, e spero che questa convivenza non sia una in cui ci distruggiamo, ma in cui portare avanti una serenità entrambi ed essere un valore aggiunto l'uno per l'altra. Per quanto riguarda Greta, mettendomi nei suoi panni, se mi interessasse quella persona mi darebbe fastidio vedere una sua ex entrare nel loft. Proverei un minimo di gelosia. Se ritrovassi in lui l'uomo che ho amato, potrei amarlo di nuovo. Ad oggi io dico che non è la persona che fa per me perché ho visto dei suoi lati caratteriali che a me non sono piaciuti".

Lo scherzo a Mirko

In un secondo momento Alfonso Signorini chiede a tutti i maschi di andare in camera. Nel salone restano solo le donne, per le quali il conduttore ha una sorpresa: sono le prime a sapere che Perla Vatiero è una nuova concorrente del Grande Fratello. Tutte esplodono di gioia e l'abbracciano incredule, ma c'è una domanda di cui vogliono subito sapere la risposta: "Come la prenderà Mirko?" Signorini non vede l'ora di scoprirlo e anche le inquiline sembrano non voler perdere altro tempo, in particolare Grecia Colmenares. Poi il conduttore spiega alle gieffine che la new entry deve nascondersi, mentre tutte le altre donne saranno freezate sedute sul divano perché sta per entrare Mirko nel salone. Lo scherzo prevede che Perla esca dal suo nascondiglio quando Signorini nomina una certa "Maria".

Una volta entrato nel salone, il conduttore fa credere a Mirko che due delle inquiline abbiano rivelato qualcosa di piccante, di compromettente sul suo conto. Lui si dice tranquillissimo e pensa che una sia Anita e l'altra Grecia. Signorini sblocca quest'ultima, poi fa finta che lei gli abbia svelato il nome di una donna presente nel passato di Mirko e infine pronuncia il nome "Maria". Perla si alza di colpo e Mirko è sbalordito e allo stesso tempo preoccupato, lo si vede dai suoi occhi che si sente in difficoltà per la situazione in sé, e successivamente lo capisce anche Fiordaliso. La Vatiero se la ride, lui abbassa la testa e poi sorride. I due si abbracciano intensamente per diversi secondi.

Brunetti si rivolge ad Alfonso: "Ma siamo in fascia protetta?" Il conduttore gli risponde di no e poi esclama: "Devi sapere che Perla è una concorrente del Grande Fratello". Non manca la reazione di Mirko: "Sei uno... puntini, puntini, puntini..." Alfonso afferma: "Io sono un inguaribile romantico". "Devi sapere che con Ciro questo presentimento l'avevamo", ammette il diretto interessato. In seguito la coppia viene mandata in Confessionale, dove il giovane dice: "Alfonso, me la pagherai", e poi gli chiede di dire a Greta che la ama. Poi entrano nel salone gli uomini, poi Mirko e Perla e tutti sembrano felici di saperla nel cast del GF, soprattutto Ciro che dichiara: "Io sono contento per lui, ne ha bisogno".

Ciro in Confessionale: è amore tra Perla e Mirko?

Dopo le sue parole, Ciro viene chiamato in Confessionale: "In questi giorni abbiamo parlato un sacco e lui sperava che Perla entrasse. Secondo me si amano ancora." Dal salone Max aggiunge: Credo ci sia qualcuno che non la sta prendendo molto bene..." Infine, Signorini ricorda che Giuseppe di recente ha detto a Mirko: "Se entra Perla mi faccio subito sotto, tanto è single", e che Mirko gli ha risposto: "Ti spacco i denti".