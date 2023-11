Grande Fratello, Grecia scoppia in lacrime nella notte: "Un fantasma mi ha abbracciata", il video

Grecia Colmenares avrebbe interagito con un fantasma all'interno della casa del Grande Fratello. Secondo quanto raccontato da Colmenares un'entità l'avrebbe abbracciata in cucina. La concorrente è poi scoppiata a piangere ed è corsa in camera dove c'erano Mirko e Vittorio che stavano parlando. I due ragazzi, vedendo le lacrime di Grecia, si sono subito preoccupati, ma poi è stata lei a rassicurarli.

"No ragazzi tutto bene. Sto piangendo di felicità, piango perché sono contenta. No tranquilli nulla di grave sto piangendo per la felicità. Ho sentito che qualcosa che mi abbracciava da dietro. Uno spirito? Io non lo so, ma questo ho sentito", ha riferito la vippona. In suo soccorso è poi giunta anche Anita che ha riferito a Mirko e Vittorio quanto ha visto: "o ho visto la scena. Eravamo in cucina, lei aveva il piatto in mano, si è girata di scatto e ha urlato 'oh'. Poi è andata via! Per capire se la cosa era grave le ho detto 'stanno mangiando il tuo panino torna', ma lei ha continuato ad andare via e ho capito che la cosa non era leggera e sono venuta qui in camera. Era uno spettro? Ti hanno abbracciata?", ha chiesto Anita. "Ah, ecco perché, quindi era un fantasma. Ragazzi ha fatto una cosa stranissima. Io le ho detto subito 'ma hai sentito uno spirito?'. La scena è stata strana".

Non è la prima volta che nella casa viene avvistato un fantasma: tre anni fa Guenda Goria aveva confessato di aver visto un'entità vicino a Elisabetta Gregoraci. "Ragazzi c’era una donna vestita di nero accanto a lei. Era una signora magra e alta e stava lì ferma", aveva raccontato poi agli altri coinquilini. Anche Alessia Macari aveva visto una cosa simile: "Non era un sogno l’ho vista davvero. Magari era un’attrice. Qui a Cinecittà ce ne sono state tante e molte non sono più vive quindi può essere. Credetemi non mento. All’inizio pensavo fosse una concorrente". Infine Miriana Trevisan, anche lei aveva notato un'entità e aveva provato a parlarci: "C’è un’entità qua ragazzi. Piacere spirito, adesso però devi andare in pace. Con chi parlo? Con lo spirito. Guardatelo, non lo vedete? L’avete visto? Lo vedi che è lì? Parlo con l’entità!".