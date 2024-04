Ilenia Pastorelli: "Iscriviamoci a OnlyFans, insieme facciamo un sacco di soldi", la reazione di Francesca Fagnani

Una nuova puntata di Belve andrà in onda questa sera, 16 aprile, su Rai2. Come sempre sul profilo Instagram Francesca Fangnani condivide alcune clip estratte dalle interviste, delle pillole che suscitano sempre molto interesse e tra le interviste di questa sera quella a Ilenia Pastorelli potrebbe regalare grandi gioie.

"Si sente a suo agio con le scene di nudo?", chiede Fagnani a Pastorelli. "Franci, io sono sincera se arriva il bonifico sono sempre a mio agio", risponde l'attrice facendo ridere sia la giornalista sia il pubblico presente in studio. "Il trailer del film 'Cosa fai a Capodanno', dove si vede in primo piano il suo sedere, è stato lanciato su PornHub", ricorda la conduttrice. "Allora, lì quando stai facendo un film... Stai lavorando, non è che ho detto adesso mi metto il mio sedere e faccio eh... Ci stanno però, la conosci Only...?", replica Ilenia e Fangnai risponde: "Sì, certo". "Sai che facciamo: se ci iscriviamo io e te facciamo un sacco di soldi. Mettiamo le foto dei piedi", propone ironicamente Pastorelli. "Lo farebbe? Sinceramente", le chiede Francesca e senza pensarci due volte l'attrice ha risposto: "Avoja!! Che me frega ragazzi, cioè quelli fanno bonifici forti eh!". "Non è per farle i conti in tasca, però guadagna adesso no?", domanda la padrona di casa. "Sì, ma i bonifici non si rifiutano mai eh", risponde Ilenia tra il divertito e il sincero.

Le altre ospiti che saranno intervistate da Fagnani sono Simona Ventura, che ha indossato una camicia animalier di Roberto Cavalli in omaggio al grande stilista, e Marcella Bella che ha parlato dei doppi sensi presenti nella sua famosa cantone "Nell'aria".