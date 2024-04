Belve, stasera in tv: Simona Ventura e gli altri ospiti

L'attenzione mediatica non ha ancora smesso di concentrarsi sull'intervista a Fedez, trasmessa la scorsa settimana, ma per Francesca Fagnani è già tempo di una nuova puntata del suo "Belve". In onda oggi, martedì 16 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 2, il nuovo appuntamento vede in prima linea tre interviste "al femminile".

Belve: anticipazioni 16 aprile

Terzo appuntamento stagionale con "Belve", il programma di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, che garantisce una nuova serata a base di confronti senza filtri. A mettersi in gioco di fronte alle domande senza tabù di Francesca Fagnani sono: Ilenia Pastorelli, emersa nel 2011, quando ha preso parte alla dodicesima edizione del reality "Grande Fratello, si è successivamente affermata come attrice: il suo esordio sul grande schermo con "Lo chiamavano Jeeg Robot" di Gabriele Mainetti (2015), le è valso un David di Donatello per la migliore attrice protagonista, ma ha lavorato anche con registi come Carlo Verdone, Dario Argento e Massimiliano Bruno.

Simona Ventura, tra le conduttrici più celebri della nostra tv, ha una storia ricca di successi: da "Le iene" a "Quelli che... il calcio", da "X Factor" fino alla partecipazione, da concorrente, a "Ballando con le Stelle". Attualmente impegnata con il programma "Citofonare Rai 2" (condotto insieme a Paolo Perego), è stata da pochi giorni colpita da una paresi facciale, ed è in cura per questo problema.

Marcella Bella cantante nata il 18 giugno 1952 a Catania, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni '60, raggiungendo il successo negli anni '70 con brani come "Montagne verdi", "Nessuno mai" e "Io domani". L'artista è la sorella del celebre cantante ed autore Gianni Bella. Ma le sorprese non finiscono qui: l'attrice Claudia Gerini si esibisce nello "spazio canoro", mentre ritorna Carmine Del Grosso nel ruolo surreale di "scaldatore di interviste" con confronti inediti con ospiti decisamente "underground". Completano il cast del programma le Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che hanno catturato l'attenzione del web con la loro visione dei "maschi etero basici". Come da tradizione, la sigla di chiusura è caratterizzata dai divertenti fuori onda degli ospiti, un momento che garantisce risate e curiosità sugli incontri della serata.

Dove vedere “Belve” in tv e in streaming

La terza puntata della nuova stagione di “Belve” va in onda martedì 16 aprile, dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

