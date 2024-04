Isola, Pietro accusa il programma: "Colpa vostra, si è fatta male". Il video

Lunedì 15 aprile, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria e con Dario Maltese e Sonia Bruganelli opinionisti. La puntata è stata molto movimentata, specialmente per un incidente avvenuto in diretta, che ha visto coinvolta Marina Suma. L'attrice partenopea, infatti, è stata brutalmente strattonata durante la prova la prova dell'immunità. Un duro colpo alla schiena, che l'ha lasciata a terra. Subito l'inviata Elenoire Casalegno è intervenuta per prestare soccorso e chiamare i medici. Insieme a lei, durante la gara, anche "il poeta" Pietro Fanelli. Proprio lui, al momento delle nomination, si è sfogato contro il reality. Ecco cosa ha detto.

Pietro contro il programma: lo sfogo

In diretta dalla Palapa, Pietro ha detto: "Ci tengo a dire una cosa subito, subito, perché è molto importante. Io ho fatto un gesto di galanteria e di umanità verso una donna, com'è giusto che sia ovunque nel mondo e mi è stato fatto rifare". Il naufrago si riferiva al fatto che, inizialmente, sembrava non avesse capito la prova. Tanto che quest'ultima era stata annullata dalla presentatrice. Ma le sue parole hanno fatto intendere che in realtà non è che non avesse compreso le modalità di gioco, bensì aveva consapevolmente scelto di non gareggiare veramente, per non fare male all'avversaria, essendo una prova molto fisica.

Infatti poi lo stesso Pietro ha aggiunto: "Mi è stato fatto rifare e io non volevo farle del male. Non siamo carne da macello. L'ho voluta aiutare e non volevo farle male". Allora Luxuria: "Cioè scusami mi stai dicendo che la prima prova che hai fatto tu, volontariamente hai voluto favorire Marina. Non è che non avevi capito le dinamiche..". "Certo - ha ribattutto lui -. Non è mia la responsabilità ma degli altri, vostra. Non ho paura di dirlo. Penso che la responsabilità sia tutta vostra, una donna si è fatta male per colpa vostra".

La reazione di Vladimir Luxuria

La conduttrice ha concluso: "No scusa Pietro. Voglio dirti una cosa. Io sinceramente pensavo che tu non avessi capito le dinamiche del gioco, per questo motivo l'ho fatto rifare. Come potevo immaginare io quello che sarebbe successo? Capisci? Non è nè colpa nè colpa nostra, la vogliamo mettere così? Va bene?". "Certo", le ha fatto eco l'opinionista.