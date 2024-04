Isola dei Famosi, eliminato e riassunto (puntata 15 aprile)

Lunedì 15 aprile si è tenuta su Canale 5 la terza puntata dell'Isola dei Famosi 2024. Ovvero quella condotta da Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Sonia Bruganelli opinionista e Elenoire Casalegno inviata in Honduras. La puntata è stata ricca di dinamiche: sfide, prove leader, discussioni, nomination e, purtroppo, anche un incidente. Ecco una sintesi per chi ha perso la puntata.

L'eliminato

La puntata si è aperta con la notizia dell’accensione del fuoco, poi la conduttrice si è collegata con i 4 nominati: Luce (Selen), Peppe, Khady e Samuel. Chi, tra loro, deve lasciare il programma? Prima del verdetto, tutti hanno fatto un appello per farsi salvare. Luce ha detto: “Sarò molto onesta e sincera. Io nella vita ho affrontate tante prove e sono finita tante volte con il cu*o per terra, ho bisogno dei soldi che guadagno qui all’Isola per guadagnarmi la mia libertà”. Ma niente da fare. Proprio lei è la naufraga che deve abbandondare il programma.

L'incidente in diretta: arrivano i soccorsi

Durante la prova degli immuni è accaduto qualcosa di inaspettato e pauroso. Una delle concorrenti, infatti, è rimasta a terra durante una prova, strattonata dal compagno di gioco. L'inviata ha specificato che la naufraga è stata subito soccorsa e che sono in corso degli accertamenti (qui il video e la notizia completa).

Chi è il nuovo leader

Gli uomini e le donne vengono divisi: ogni gruppo gareggerà per eleggere l'aspirante leader. Poi l'uomo vincente e la donna vincente si sfidano. Il risultato? Greta e Samuel si contendono il posto. Il ballerino ha la meglio e trionfa.

Un mancamento, il Covid

Come se non bastasse, anche un altro naufrago non si è sentito bene.In Palapa manca Francesco, perché ha avuto un mancamento. Per cui stanno facendo degli accertamenti. “Un applauso affinché possa tornare il prima possibile in palapa”, dice Luxuria. Solo successivamente l'attore tornerà in Palapa spiegando di aver avulto un calo brusco di pressione. Quanto ai casi Covid: Greta è ormai negativa, mentre Ares continua a essere positivo. Anche Edoardo di Masterchef è risultato positivio. Entrambi sono asintomatici, ma devono negativizzarsi per poter tornare in gioco.

Le nomination

A questo link è possibile leggere tutte le nomination con la rispettive spiegazioni. Appuntamento a giovedì prossimo. Sempre qui. Sempre con l'Isola dei Famosi.