La Storia, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 22 gennaio 2024, dalle 21.25 su Rai 1, la terza puntata della miniserie "La Storia". Tratto dal celebre romanzo di Elsa Morante - già portato sul piccolo schermo negli anni '80 - questa nuova trasposizione è diretta da Francesca Archibugi e interpretata da un cast che comprende Jasmine Trinca, Valerio Mastandrea, Elio Germano e i giovani o giovanissimi Francesco Zenga, Christian Liberti e Mattia Basciani. Il quarto è ultimo appuntamento è previsto per domani, 23 gennaio, sempre in prima serata su Rai 1.

La Storia – Anticipazioni terza puntata

Nel primo episodio della serata troviamo una Roma che si trova sotto l'occupazione tedesca: la vita quotidiana della popolazione subisce una trasformazione radicale. La guerra si fa sentire con la sua devastazione, morte e terrore. Ida e il figlio Useppe vivono in condizioni di povertà estrema, tanto che la donna deve disperatamente trovare cibo per sopravvivere. Nel frattempo, il figlio maggiore di Ida, Nino, è partito per il fronte, e la madre non ha notizie di lui. Quando i tedeschi finalmente liberano la città, un raggio di luce e speranza si fa strada nel quartiere e oltre, aprendo la strada a un futuro meno oscuro. Sebbene molti tornino dal fronte per ricongiungersi alle loro famiglie tra felicità ed entusiasmo, purtroppo per Ida, le sue sofferenze persistono e un nuovo dolore bussa alla sua porta.

Nel secondo episodio della serata (e sesto della miniserie), Nino fa ritorno dalla guerra, ma emerge profondamente cambiato. La drammatica esperienza sul fronte lo ha trasformato in modo indelebile, passando dalla ferma adesione al fascismo all'abbraccio della lotta partigiana. Tuttavia, gli orrori a cui ha assistito lo hanno profondamente segnato. Contemporaneamente, vediamo una Ida che decide di riprendere il ruolo di maestra elementare, e insieme ai figli Nino e Useppe cerca di ritrovare un po' di serenità. I tre si trasferiscono a Testaccio, sperando che la loro vita possa riacquistare l'andamento di un tempo. Tuttavia, la storia continua a sconvolgere le loro vite.

Nel cast de "La Storia" troviamo Jasmine Trinca (nel ruolo di Ida Ramundo); Francesco Zenga (Nino); Christian Liberti e Mattia Basciani (Useppe); Valerio Mastandrea (Remo); Elio Germano (Giuseppe Cucchiarelli); Lorenzo Zurzolo (Carlo Vivaldi / Davide Segre); Asia Argento (Santina); Giselda Volodi (Vilma); Anna Ferruzzo (signora Di Segni); Lukas Zumbrock (Günther); Vincenzo Nemolato (Domenico); Vincenzo Antonucci (Salvatore); Carmen Pommella (Sora Mercedes); Flora Gigliosetto (Carulì); Anna De Stefano (Rosa); Antonella Attili (Filomena Marrocco); Ludovica Francesconi (Annita); Rosaria Langellotto (Serafina); Arcangelo Iannace (Giuseppe Primo); Josafat Vagni (Nello); Enzo Casertano (Tommaso Marrocco).

Dove vedere "La Storia" in tv e in streaming (22 gennaio)

La terza puntata della miniserie "La Storia" in onda in prima tv oggi, 22 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming e on demand.

