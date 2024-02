"La tv fa 70", stasera in tv: scaletta e ospiti, da Carlo Conti a De Filippi

La televisione italiana celebra un traguardo storico: i suoi 70 anni di vita. È la Rai, pioniera delle trasmissioni televisive regolari a partire dal 3 gennaio 1954, ad ospitare una serata di festa condotta da Massimo Giletti, in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, dalle 21.30 su Rai 1, e prodotta da Intrattenimento Prime Time. Sono tanti e prestigiosi gli ospiti che intervengono nel corso di questo appuntamento.

La tv fa 70: anticipazioni

Il 3 gennaio 1954 nasceva la tv di casa nostra. Un anniversario eccezionale festeggiato dalla Rai con tutte le maestranze del caso: in onda oggi, 28 febbraio 2024, la prima rete della Rai ospita una serata di festa condotta da Massimo Giletti. Quest'ultimo torna in Rai dopo l'esperienza a La7, dove dal 2018 al 2023 ha condotto il talk "Non è l'Arena".

"La tv fa 70" vuole condurre i telespettatori in un viaggio attraverso i programmi che hanno segnato indelebilmente la storia della televisione italiana, in una miscela unica di documenti storici, ospiti illustri, riflessioni e momenti di spettacolo, il tutto accompagnato da una orchestra dal vivo. Una non facile sintesi di 70 anni di storia televisiva, restituita a più generazioni di spettatori in modo ampio e contemporaneo.

Un appuntamento che non mancherà di tributare omaggio al talk show, uno dei generi televisivi più longevi e dinamici, e al suo inventore Maurizio Costanzo, a circa un anno dalla sua scomparsa

Le sigle, vere e proprie colonne sonore della vita di molti italiani, guideranno il pubblico attraverso i decenni e i generi televisivi, riportando alla mente volti, storie e atmosfere della memoria televisiva collettiva. I vari ospiti si confrontano sul passato, presente e futuro della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore si è tanto parlato di un invito caduto a vuoto che Massimo Giletti avrebbe proposto a Fabio Fazio, attualmente impegnato sul canale Nove con il suo "Che tempo che fa", ma la serata vanta comunque una invidiabile rosa di ospiti, a cominciare da due padri della Televisione italiana: Pippo Baudo e Renzo Arbore. Vedremo, inoltre, nel corso dello speciale:

Amadeus

Alberto Angela

Paolo Bonolis

Antonella Clerici

Piero Chiambretti

Colapesce e Di Martino

Carlo Conti

Maria De Filippi

Francesca Fagnani

Fiorello

Francesco Gabbani

Gaia

Claudia Gerini

Giorgia

Marisa Laurito

Andy Luotto

Giancarlo Magalli

Angelina Mango

Enrico Mentana

Vito Molinari

Noemi

Serena Rossi

Nina Soldano

Simona Ventura

Bruno Vespa

Iva Zanicchi

La televisione italiana ha attraversato epoche di grande cambiamento sociale, culturale e tecnologico, diventando un punto di riferimento fondamentale per la vita quotidiana delle persone. Questa serata speciale è un'occasione per celebrare non solo il passato, ma anche per guardare avanti, con la stessa creatività e innovazione che hanno caratterizzato i 70 anni di storia televisiva.

Dove vederlo in tv e in streaming

Lo speciale dal titolo "La tv fa 70" va in onda oggi, 28 febbraio 2024, su Rai 1, a partire dalle 21.30. Il programma condotto da Massimo Giletti è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streamin che on demand.

