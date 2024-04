Loredana Bertè spiazza Francesca Fagnani: "Sono casta da 10 anni, mi sono data tanto"

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: il 2 aprile andrà in onda, su Rai2, la prima puntata della nuova stagione di Belve. Tra gli ospiti Carla Bruni e Loredana Bertè. Quella con la cantautrice sarà un'intervista che farà riflettere, ma anche sorridere. La 73enne con il rock che le scorre nelle vene ha affrontato un periodo non facile per colpa di alcuni problemi fisici che l'hanno costretta a rimandare alcune date del suo tour (che riprenderà il 3 aprile a Trieste). A Belve Loredana parlerà della sua vita sentimentale e professionale con estrema sincerità.

La vita amorosa di Loredana Bertè

Bertè ha risposto ad alcuni quesiti sulla sua vita privata e sui rapporti amorosi: "Purtroppo sono sempre stata etero, adesso non me ne frega più niente. Adesso sono casta da qualche anno, circa 10. Ho dato molto, mi sono data parecchio, adesso mi riposo". Ha rivelato con il sorriso sulle labbra e facendo sorridere di riflesso anche Francesca Fagnani, che forse non si aspettava così tanta sincerità.

Immancabile poi una domanda sulla sua tormentata storia con Björn Borg, ex tennista che Loredana conobbe nel 1988 (un anno dopo il divorzio dal suo primo marito Roberto Berger, erede dell’impero del caffè Hag), e che sposò nel 1989 per poi divorziare nel 1992. "Preferiva la cocaina a me e questo non lo potevo accettare", ha rivelato non senza l'amaro in bocca. Poi senza troppa reticenza ha anche dichiarato che il vero motivo che portò al divorzio furono le richieste sessuali del campione svedese di tennis: "Eravamo in Florida e tornata in albergo, vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede “due bitch, very bitch”. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto 'fare sesso con queste?'. L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata".

La mancanza di Renato Zero e il dolore per la sorella

Nell'intervista Bertè parla anche di Renato Zero. I due cantanti hanno litigato ormai molto tempo fa e Bertè ha ammesso di sentire molto la mancanza dell'amico. "Dopo tanti anni di silenzi, sente il bisogno di un riavvicinamento?", ha chiesto la conduttrice. "Dipende molto da lui", ha risposto senza negare che dunque le piacerebbe riallacciare i rapporti.

Impossibile poi non chiederle della sorella Mia Martini: "Il telefono ha squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. Me ne pento amaramente, perché non posso rimediare e quell’evento mi ha cambiata, spezzandomi il cuore", ha affermato la cantante parlando della sorella con la voce rotta dall'emozione.