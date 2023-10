"Ora tornerai a lavorare?", la risposta di Giancarlo Magalli gela Mara Venier

Giancarlo Magalli dopo un anno e mezzo di cure è tornato in tv. Al momento ha una rubrica a I fatti vostri, ma non ci sono in programma altri impegni lavorativi. E proprio da questo tema è voluta partire Mara Venier nella sua intervista al conduttore e autore.

"Ora ricomincerai anche a lavorare?" ha chiesto Venier che sicuramente non si aspettava una risposta così schietta di Magalli: "Eh beh non dipende da me". Mara ha quindi cercato di dissimulare, affermando che spera di vederlo presto tornare in tv con un progetto suo.

La lotta contro la malattia di Giancarlo Magalli

"Mi hanno detto: 'Ha un linfoma, al momento le rimangono 2 mesi di vita, però non si preoccupi perché i linfomi hanno un alto tasso di guarigione'. Così mi hanno dato la notizia del tumore. Adesso è passato un anno e mezzo tra ricoveri cure, chemio...", ha raccontato Magalli. "Io ero andato in ospedale per un'infezione, è così che hanno scoperto che avevo un tumore", ha aggiunto il conduttore.

"Menomale che ho avuto al mio fianco le mie due famiglie perché per l'infezione mi hanno dato dei medicinali che mi facevano venire le allucinazioni e dovevo essere sorvegliato: o mi legavano al letto o qualcuno doveva sorvegliarmi, queste erano le opzioni, e così le mie ex mogli si davano il cambio ogni giorno insieme alle mie figlie".