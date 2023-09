Maurizio Crozza: la nuova imitazione di Andrea Giambruno è imperdibile

La nuova imitazione di Maurizio Crozza è Andrea Giambruno. Dopo le polemiche scoppiate attorno al giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni, in merito alle dichiarazioni rilasciate circa lo stupro di Palermo, il comico genovese decide di dedicargli una parodia. Una anticipazione dell'imitazione completa - che sarà visibile a partire da venerdì 22 settembre su Nove - è stata diffusa oggi sui social. Nella clip vediamo Andrea Zalone, storico autore di Crozza, che dice a Crozza-Giambruno: "Lei è stato molto criticato per aver detto che se una ragazza si ubriaca trova il lupo". E Crozza-Giambruno risponde: "Ecco, se poi esci con una scollatura e sti capelli mossi, ti sei fatta le meches, il tacco a spillo, magai hai un qualcosa di pronunciato... Per l'amore di Dio hai tutto il diritto , magari trovi l'orso, la tigre, tutto il libro della giungla. Intendiamoci, tu hai tutto il diritto di nascere donna, però te la sei cercata. E lo dico sostenuto dal gruppo: i Talebani". Ulteriore frecciata è poi il sottopancia riservato a Giambruno, che viene definito "fidanzato". Forse anche questa una frecciata rispetto al mancato matrimonio con la premier.