Morgan rompe il silenzio dopo essere stato cacciato da X Factor

Morgan ha commentato la decisione di X Factor di estrometterlo dal programma. "Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni", hanno fatto sapere Sky e la casa di produzione Fremantle nella nota congiunta che ha comunicato l'effetto immediato della disposizione arrivata in seguito ai discussi episodi accaduti nell'ultima diretta di giovedì 16 novembre.

Attraverso lo stesso mezzo di comunicazione utilizzato per ufficializzare il suo licenziamento, Morgan ha commentato con una frase breve, ma indicativa del suo disappunto: "L'editto satellitare è stato emanato", ha scritto in un post Instagram, commentato dagli utenti divisi sulla scelta così drastica. "Hanno perso l'unico giudice in grado di rivestire quel ruolo all'interno del programma", scrive qualcuno; "Hanno fatto bene Marco. Sei stato inopportuno per l'ambiente, hai detto cose che non c'entravano nulla e sei stato automaticamente parte del sistema. Quando capirai di essere te stesso una figura essenziale per la musica e non userai più questo mero vittimismo che ti fa solo del male allora avrai ancora tanto da dare" ha osservato qualcun altro.

Morgan non verrà sostituito e X Factor andrà avanti con tre giudici, Fedez, Ambra e Dargen D'Amico. Come riporta Davide Maggio, il duo rock degli Astromare, unico concorrente rimasto del team di Morgan, sta lavorando con la direzione musicale e il direttore creativo sulla prossima puntata, cercando di rimanere concentrato e focalizzato sul percorso all'interno del programma.