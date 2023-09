Nuove accuse contro Myrta Merlino: "Caffè e asciugamani tirati contro i collaboratori"

Maretta, o sarebbe meglio dire mare in tempesta, dietro le quinte di Pomeriggio 5. Dopo la notizia del licenziamento del regista, dopo solo una puntata di diretta, uno dei 'fedelissimi' di Myrta Merlino. Secondo voci di corridoio lo stile della sua regia non avrebbe convinto i vertici Mediaset e la conduttrice non avrebbe avuto voce in capitolo sulla decisione.

Diverso però è il racconto che trapela dal dietro le quinte riguardo ad alcuni atteggiamenti di Merlino con i suoi collaboratori. Myrta avrebbe "tirato un caffè addosso a un autore" e poi "voci non confermate - scrive il Giornale d'Italia - parlano di un asciugamano lanciato contro una parrucchiera". Atteggiamenti che avrebbero già portato il gruppo di professionisti a rivolgersi ai sindacati.

Già a dicembre 2022, quando Merlino era ancora a La7 con la sua L'aria che tira, erano trapelate delle informazioni, poi prontamente smentite dalla conduttrice, su un ambiente di lavoro teso dietro le quinte. In quell'occasione si parlò di "comportamenti incivili e maleducati" e Dagospia, in particolare, descrisse anche una scena che sarebbe avvenuta negli studi televisivi: "arrivata in studio, tutta infreddolita, la vispa Myrta abbia chiesto a uno degli assistenti di studio di riscaldarle la testa con un phon, salvo poi dare in escandescenza accusando il malcapitato di scompigliarle l’acconciatura".

Nella Dagonews si faceva anche riferimento alle mansioni, non attinenti al proprio ruolo, che i collaboratori di Merlino dovevano quasi quotidianamente svolgere come "prenotare la ceretta alla Merlino" o "portarle i vestiti in tintoria o i cani dal veterinario". Inoltre Merlino a lavoro arrivava, questo almeno secondo quanto riportato, alle "10-10.30 (L'aria che tira inizia alle 11, ndr) e tu devi spiegarle la puntata mentre si lava i capelli e qualcuno le deve spalmare la crema ai piedi".