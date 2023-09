Myrta Merlino, la sorpresa in studio di Marco Tardelli per il debutto a Pomeriggio 5

Era emozionatissima ieri Myrta Merlino per il debutto alla conduzione di Pomeriggio 5. Non solo un esordio, ma un vero e proprio nuovo inizio, in una nuova rete - Mediaset - che le ha spalancato le porte dandole piena fiducia. La prima puntata è iniziata con un discorso sincero al pubblico: "Questa è una prima volta che non dimenticherò mai - ha detto - La prima volta a Pomeriggio 5, la prima volta in una casa nuova. Diventerete la mia casa e vi prometto che sarò sempre dalla vostra parte. Questo studio è meraviglioso, questo pubblico caldo. Facce amiche".

E tra le prime file ci sono anche le sue di amiche, come ha fatto sapere: "Sono qui per darmi forza". Non sono le uniche però. In studio, infatti, c'era anche il compagno di Myrta Merlino, Marco Tardelli, a sostenerla da dietro le quinte. "Grazie anche a te" ha scritto su Instagram, pubblicando tra le storie una loro foto a fine puntata, quando aveva finalmente stemperato la tensione. Accanto a lei da 6 anni, l'ex calciatore non poteva mancare in una giornata così importante per la sua compagna.

La conduttrice, visibilmente commossa, ha condiviso le emozioni di questa giornata in una breve storia Instagram, mentre tornava a casa: "Che giornata! Abbiamo portato a casa la pelle, sono molto felice. Che gioia avere Claudio Amendola con me, è stato il primo grande ospite. E poi quando è entrato Marco in studio, che gioia".