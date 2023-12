Natale e quale Show 2023, lo speciale con Carlo Conti stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Oggi, domenica 17 dicembre, Rai 1 trasmette anche quest'anno lo speciale "Natale e Quale Show", una puntata del celebre "Tale e Quale Show", dedicata a Telethon, la Fondazione impegnata nella ricerca biomedica per la cura delle malattie genetiche rare. L'appuntamento è fissato per 20.35, con la conduzione e la direzione artistica affidate, come sempre, a Carlo Conti.

Natale e quale Show: le anticipazioni

L'edizione natalizia di "Tale e quale" segnerà la conclusione degli eventi trasmessi dalla Rai per la sempre importante e benemerita settimana di Telethon. Durante la trasmissione, verrà rivelato il totale delle donazioni raccolte nel corso della settimana, con un numeratore speciale che ne indicherà l'importo.

Per l'occasione sono dodici i talentuosi artisti in gara che si mettono in gioco in una sfida unica, proponendo ciascuno l'interpretazione di un celebre personaggio, italiano o internazionale, noto per aver portato al successo una canzone della tradizione natalizia passata e attuale.

Tra i protagonisti che si contenderanno la vittoria finale troviamo nomi noti agli appassionati di "Tale e quale Show":

Antonino

Gabriele Cirilli, "ripetente ad honorem"

Paolo Conticini

Massimo Di Cataldo

Alessandro Greco

Luca Gaudiano

Lorenzo Licitra

Ilaria Mongiovì

Jessica Morlacchi

Agostino Penna

Valerio Scanu

Jasmine Rotolo

Lidia Schillaci

Al termine della puntata, l'artista che otterrà il punteggio più alto sarà incoronato "Campione di Natale e Quale - Telethon 2023". Durante il percorso per arrivare al meglio all'appuntamento cruciale, i partecipanti sono stati seguiti da alcuni tutor, tra cui i "vocal coach" Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e l' "actor coach" Emanuela Aureli.

Le esibizioni sono rigorosamente live, accompagnate dal maestro Pinuccio Pirazzoli. La giuria, vestita a tema natalizio, sarà composta dalla "regina" Loretta Goggi, da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio. A loro si unirà come quarto giudice un imitatore di Gerry Scotti, tutto da scoprire: il tutto contribuisce a colorare la puntata di allegria e ottimismo.

Il format della serata seguirà il consueto meccanismo di "Tale e Quale Show": dopo le esibizioni, i partecipanti saranno valutati dalla giuria e avranno la possibilità di esprimere le loro preferenze reciproche. Anche il pubblico a casa potrà votare tramite gli account Facebook e Twitter, assegnando 5, 3 e 1 punto alle tre esibizioni più applaudite. Inoltre, verrà assegnato uno speciale riconoscimento al concorrente che, durante la sua performance, avrà raccolto la cifra più alta in donazioni: 5 punti che contribuiranno non solo alla sua classifica personale ma soprattutto alla ricerca di Telethon.

Dove vedere Natale e quale Show (17 dicembre 2023)

Lo speciale dal titolo "Natale e Quale Show", edizione 2023, va in onda oggi, 17 dicembre, su Rai 1 a partire dalle 20.35. Il film è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV