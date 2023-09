Pino Insegno piange in diretta ricordando la mamma: "Morì il giorno prima del mio debutto"

È un Pino Insegno inedito quello che si è visto oggi pomeriggio a La volta buona, ospite di Caterina Balivo. Il conduttore del Mercante in fiera, noto per la sua simpatia e i suoi modi sempre allegri, ha mostrato il lato più nostalgico parlando della mamma.

La signora Romana è morta proprio quando il figlio stava per fare il suo debutto in tv: "Il sogno di mamma era una villetta a Monte Verde, un quartiere di Roma molto bello, dove lei poteva sognare - ha raccontato il conduttore -. Tutto questo successe, ma purtroppo il destino ha remato da un'altra parte. Moriva mamma e il giorno dopo nasceva mio figlio, e il giorno dopo debuttavo su Rai2. Il giorno dopo ci fu il funerale".

In quella villetta, poi, Pino Insegno ci è andato a vivere: "Non c'è stato il tempo, però almeno l'ha vista". Ricordando quegli anni e la sua amata mamma, il conduttore si è commosso: "Non riesco a parlare - ha detto, con la voce rotta dalle lacrime -. È stato un gioco del destino amaro. Vedere quella terza fila vuota è stato duro. Pensavo di essere più forte - ha continuato commosso -. Lei è sempre presente". Le parole di Caterina Balivo sono per lui una carezza sul cuore: "Nessuno è forte quando si parla di una mamma".