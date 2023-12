Pio e Amedeo lavano i vetri al semaforo e baciano Fiorello: show a "Viva Rai2!" (video)

Oggi, venerdì 15 dicembre 2023, Pio e Amedeo hanno contribuito al divertimento della puntata di Viva Rai2! Con l'occasione di presentare il nuovo film Come può uno scoglio, i due comici si sono improvvisati lavavetri all'ormai noto semaforo all'esterno del Foro Italico e, con l'autista di un furgoncino hanno dato vita a una gag rimediando anche 20 euro. "Abbiamo fatto più del cachet di Sanremo" hanno commentato i due prima di attaccare il manifesto del loro film che sarà nelle sale dei cinema dal 28 dicembre. "Pio e Amedeo sono bravissimi. Li assumo solo se sono sovranisti" ha scherzato l'ad Rai Roberto Sergio intervenendo in diretta.

Finito il siparietto per strada, Pio e Amedeo sono entrati nel glass. Fiorello ha raccontato di aver assistito al concerto di Claudio Baglioni insieme alla moglie seduto dietro i due che si accarezzavano e giocavano a baciarsi sulle note di "Amore bello". Allora Pio e Amedeo hanno colto l'occasione per baciarsi per davvero e includendo, a un certo punto, anche lo stesso Fiorello.