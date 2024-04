La Rai: "Amadeus fuori? Scelta sua. Abbiamo provato tutte le offerte economiche possibili"

"Con rammarico che Rai prende atto della decisione di Amadeus di interrompere il rapporto di collaborazione con il Servizio Pubblico". Comincia così la nota con cui il servizio pubblico rompe il silenzio in merito alla decisione di Amadeus, conduttore di punta, di abbandonare l'azienda (per volare a Nove del gruppo Discovery). "Ma resta, forte, il senso di riconoscenza e di gratitudine per il percorso comune, costellato di grandi successi e di momenti che, come il Festival di Sanremo, sono entrati nella storia della Rai e del Paese" si legge ancora. Quindi una conclusione all'insegna della cordialità: "Nell'augurare ad Amadeus buon lavoro, all'azienda resta la certezza di aver fatto ad Amadeus - proprio per la stima e la considerazione dovute alla sua professionalità - tutte le proposte possibili in termini economici ed editoriali, nella piena garanzia della massima libertà artistica".

Il contratto di Amadeus era in scadenza il 31 agosto. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il presentatore non ha fatto altro che ufficializzare una indiscrezione che era nell'aria già da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono - secondo rumors sempre più insistenti - sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery. Tra i primi a commentare la scelta di Amadeus c'è il collega Rai Carlo Conti: "Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte. Ha fatto la scelta più giusta per lui, l'ha meditata bene. Amadeus è un grande amico e professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui".