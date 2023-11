Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Nuova puntata di “Report", in onda su Rai 3 oggi, 26 novembre 2023, a partire dalle 20.55. Sigfrido Ranucci presenta tre nuove inchieste: si va dal ponte sullo stretto (con tanto di loschi interessi annessi) alla figura di Totò Cuffaro, fino ai Bonus Cultura destinati ai giovani, non rinnovati dall'attuale governo.

Report: le anticipazioni del 26 novembre 2023

Il titolo della prima indagine della puntata di "Report" è "L’uomo del ponte", firmata da Danilo Procaccianti, in collaborazione con Andrea Tornago. Come noto ai più, da molti decenni si discute della realizzazione di un ponte sullo stretto. Nonostante non sia mai stata avviata alcuna costruzione, il progetto ha già assorbito centinaia di milioni di euro. Dopo la definitiva liquidazione della società Stretto di Messina Spa decretata dal Governo Monti, nel 2013 si parlò di una questione ormai chiusa. Tuttavia, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha riattivato la società e ripreso tutte le procedure per la costruzione del ponte. L'appalto è, oggi, stimato per 11,6 miliardi nella Legge di bilancio, anche se nei fatti l'unico piano definitivo è ancora quello del 2012. Chi e cosa si nasconde dietro questa epopea senza fine?

La seconda inchiesta della serata ha come titolo "Toto cambia", ed è realizzata da Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Raffaella Notariale. Si parla di Totò Cuffaro e, di conseguenza, della Democrazia Cristiana. Il racconto approfondisce la figura du Nuccia Albano, nuovo nome della DC, nonchè prima medico legale donna della Sicilia e attuale assessora regionale; ma anche figlia dello storico boss di Borgetto, Domenico Albano, deceduto negli anni '60. L'assessora ha dichiarato che, pur non rinnegando il genitore, il suo uno stile di vita è improntato sulla legalità. Il fratello della donna, Giovanni Albano, è il presidente della Fondazione Istituto G. Giglio, che gestisce l'ospedale di Cefalù. Il servizio di "Report" pone dunque alcune domande inerenti al ruolo dell'ospedale nella campagna elettorale della Albano e alla funzione della Fondazione Giglio nel panorama sanitario regionale.

La terza e ultima inchiesta è intitolata "Uno, nessuno e centomila spid", ed è curata da Lucina Paternesi con la collaborazione di Giulia Sabella. Molti studenti di diverse città italiane avevano diritto, tra il 2021 e il 2023, al Bonus Cultura 18App, ma si sono visti un credito azzerato pur non avendo effettuato alcun acquisto. Attualmente, i casi documentati superano i 600, con una truffa che si aggira intorno ai 300 mila euro. Chi ha sottratto i fondi che i neo-diciottenni avrebbero dovuto utilizzare per partecipare a eventi culturali o acquistare libri universitari? Intanto il governo ha deciso di non rinnovare il bonus, sostituendolo con una Carta del Merito e una Carta cultura giovani basata sull'Isee. Tra finti librai che incassano buoni mai spesi senza controlli e duplicazioni delle identità digitali, "Report" parla del Wallet europeo, che dovrebbe permettere di acquistare biglietti aerei e di autenticare i cittadini durante i controlli delle forze dell'ordine.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (26 novembre 2023)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, domenica 26 novembre 2023 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

