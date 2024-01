Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Va in onda oggi, 28 gennaio 2024, a partire dalle 20.55 su Rai 3, una nuova puntata di “Report", il programma condotto da Sigfrido Ranucci, che introduce questa sera argomenti importanti: si parla del "Piano Fontana" della regione Lombardia, dell'inquinamento diffuso nella Pianura Padana e della Ki Group di Daniela Santanchè.

Report: le anticipazioni del 28 gennaio 2024

Ad aprire la nuova puntata di "Report" è un reportage intitolato "La legge mancia lombarda", realizzato da Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. Si affronta il controverso argomento del "Piano Fontana" (conosciuto anche come "Piano Lombardia"), un programma avviato nel 2020 per la ripresa economica della regione Lombardia in seguito alla diffusione del Covid-19. Questo progetto prevedeva un investimento di 4 miliardi di euro per settori cruciali come sanità, infrastrutture, viabilità, sviluppo sostenibile e digitalizzazione. Tuttavia, l'ampio servizio evidenzia come una parte significativa di questi fondi sia stata distribuita in modo controverso e spesso influenzata dal colore politico dell'amministrazione locale. Prima delle elezioni regionali del 2023, il piano ha assunto una connotazione negativa, essendo stato denominato "legge mancia lombarda" a causa della distribuzione indiscriminata di ben 2 miliardi di euro su base politica. Questo ha suscitato polemiche riguardo alla correttezza e trasparenza nella gestione dei fondi pubblici. L'inchiesta si articola nelle province lombarde di Milano, Brescia, Como e Bergamo e verificaquali comuni sono stati finanziati e quali progetti sono stati realizzati.

La seconda inchiesta della serata è "Profumo d’Oriente", di Emanuele Bellano con la collaborazione di Chiara D’Ambros, e si concentra sulla situazione di inquinamento nella Pianura Padana, una delle aree più colpite d'Europa dai livelli elevati di particolato PM10 e PM 2,5. A causa di questa grave situazione, l'Italia è stata soggetta a ripetute condanne dalla Corte di Giustizia europea e rischia di dover pagare una multa che potrebbe superare i 2 miliardi di euro. Il servizio individua nell'industria zootecnica una delle principali cause di inquinamento nella regione. Viene poi descritta una soluzione tecnologica sviluppata in Giappone, che permette di trattare il letame e il liquame in modo da renderli inerti, ma nonostante l'esistenza di questa tecnologia e la presenza di un partner italiano del gruppo giapponese che ha cercato di promuoverla, le istituzioni regionali, nazionali, gli allevatori e le associazioni di categoria non hanno dimostrato interesse nell'approfondire o adottare questa soluzione.

Chiude la serata l'inchiesta "Il santo fallimento" realizzata da Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi. Si approfondisce la situazione della Ki Group, un'azienda gestita per quasi dieci anni da Daniela Santanchè e dal suo ex compagno Canio Mazzaro. Dopo lunghe vicende legali e richieste di pagamento da parte dei dipendenti, l'azienda ha finalmente proceduto al pagamento della liquidazione. Per gli oltre 70 agenti commerciali della società, però, che da tre anni reclamavano gli stipendi arretrati, è stato proposto un accordo che mirava a evitare il fallimento della Ki Group pagando il meno possibile. Questo accordo non ha soddisfatto pienamente i lavoratori, i quali hanno dovuto accettare condizioni svantaggiose. La Ki Group si trova comunque gravata da un debito di oltre 9 milioni di euro, di cui quasi 3 milioni nei confronti dello Stato. A seguito di questa situazione finanziaria precaria, il tribunale ha dichiarato il fallimento dell'azienda all'inizio di gennaio. Tale sentenza potrebbe innescare un'indagine per bancarotta fraudolenta.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (28 gennaio)

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 28 gennaio 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV