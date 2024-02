Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Sigfrido Ranucci conduce oggi, 4 febbraio 2024, a partire dalle 20.55 su Rai 3, una nuova puntata di “Report", il programma che presenta anche questa sera un bel ventaglio di importanti argomenti: dalla Democrazia Cristiana ai cantieri edili sul lago di Garda, dal gruppo Porsche del Salento al sistema abitativo di Vienna.

Report: le anticipazioni del 4 febbraio 2024

Il primo reportage della serata, intitolato "Scudi incrociati" di Luca Bertazzoni, con la collaborazione di Marzia Amico, indaga sull'eredità politica e morale del partito fondato da De Gasperi, concentrandosi sul mistero dei 500 immobili della Democrazia Cristiana venduti per ripianare i debiti del partito. Il cambio di nome del partito da Democrazia Cristiana a Partito Popolare Italiano nel 1994, durante lo scandalo di Tangentopoli, ha generato una lunga disputa legale sul marchio e il simbolo del partito, portando alla creazione di circa 120 associazioni che si richiamano alla Democrazia Cristiana.

Successivamente, con "Lago in cantiere" di Rosamaria Aquino, con la collaborazione di Marzia Amico, il focus si sposta sul lago di Garda e sulla proliferazione dei cantieri edili nella regione. Si discute del progetto del ponte sospeso di Costermano sul Garda, che è stato abbandonato a causa delle caratteristiche geomorfologiche dell'area e delle frane registrate nella zona. Si prosegue poi con il progetto di una ciclovia intorno al lago, che comporterà notevoli costi e controversie sulla sua fattibilità. Si esplora inoltre la situazione dei cantieri edili lungo la collina di Albisano a Torri del Benaco, dove si sono verificati conflitti tra il Comune e la Soprintendenza riguardo all'autorizzazione per la costruzione di una struttura di lusso.

Nella terza inchiesta della serata "Report" si sposta in Puglia: "I signori dell’anello" di Chiara De Luca, con la collaborazione di Eva Georganopoulou, porta l'attenzione sulla pista di collaudo a forma di anello di proprietà del gruppo Porsche nel Salento. La Porsche intende ampliare la pista, ma questo comporterebbe la distruzione di un sito di importanza comunitaria e solleva questioni sulla conciliazione degli interessi privati con quelli della comunità locale.

L'ultimo reportage della serata è "Quando la politica è di casa" di Antonella Cignarale, con la collaborazione di Paola Gottardi, si approfondisce il sistema abitativo di Vienna, caratterizzato da una lunga storia di politiche fondate sulla costruzione di case comunali a prezzi accessibili. Questo sistema, finanziato attraverso le tasse dei residenti, ha permesso a gran parte della popolazione viennese di vivere in alloggi pubblici a prezzi convenienti, contribuendo a una forte coesione sociale nella città.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (4 febbraio)

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 4 febbraio 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

