"Rischiatutto 70" con Carlo Conti, stasera in tv: gli ospiti e le anticipazioni

Tra le pietre miliari della televisione italiana, "Rischiatutto" è rimasto nella memoria collettiva e rivive oggi, 3 gennaio 2024, dalle 21.25 su Rai 1, in una serata speciale che celebra i 70 anni dell'emittente pubblica. Carlo Conti conduce e ospita in studio personaggi famosi, pronti a mettersi in gioco per uno show all'insegna della della nostalgia e dell'allegria.

Rischiatutto 70: anticipazioni e ospiti

Nell'ambito celebrazioni per il settantesimo anniversario della Rai, l'emittente pubblica italiana ha preparato una serata straordinaria che riporta in auge uno dei suoi programmi più iconici: "Rischiatutto 70". Il 3 gennaio 2024, esattamente 70 anni dopo l'inizio delle trasmissioni ufficiali, Rai 1 trasmetterà in prima serata questo evento speciale che si preannuncia come una festa di ricordi, personaggi, emozioni e curiosità.

A condurre questa partita "specialissima" di "Rischiatutto" sarà Carlo Conti, uno degli alfieri più amati del piccolo schermo italiano. Con entusiasmo, Conti commenta: "Compie 70 anni questa meravigliosa signora che è la Rai. Per me è un grande onore festeggiare insieme al pubblico un anniversario così importante: il compleanno della Rai e della televisione". La serata promette di essere un viaggio attraverso i volti, i programmi e le storie che hanno caratterizzato questi 70 anni di televisione italiana.

Le coppie di concorrenti, tutte celebrità dello spettacolo, aggiungeranno un tocco di glamour e competizione alla serata. Mara Venier e Alberto Matano, Loretta Goggi e Luca Argentero, Piero Chiambretti e Nino Frassica saranno protagonisti di questa sfida a colpi di domande e risposte. La presenza di ospiti musicali del calibro di Renato Zero e Massimo Ranieri, oltre al collegamento con una leggenda della TV come Pippo Baudo, arricchiranno ulteriormente l'atmosfera della serata.

Il quiz-show "Rischiatutto" sarà il fulcro della serata, presentando una vasta gamma di argomenti che spaziano dai varietà agli sceneggiati, dalla comicità alla musica, dai programmi più iconici a quelli indimenticabili. La scenografia innovativa a led multiscena e i video accompagneranno le domande, permettendo al pubblico di rivivere le atmosfere dei programmi che hanno segnato la storia della Rai.

In questo speciale "Rischiatutto 70", la competizione sarà accesa, la nostalgia sarà palpabile, e lo spirito giocoso sarà contagioso. Una serata unica per celebrare il passato glorioso della Rai e guardare con entusiasmo verso il futuro della televisione italiana.

Ricordiamo che l'originale "Rischiatutto" andò in onda per cinque edizioni, dal 1970 al 1974, con la conduzione di Mike Bongiorno; ed ebbe un "remake" nel 2016 condotto da Fabio Fazio.

Dove vederlo in tv e in streaming (3 gennaio 2024)

Lo speciale "Rischiatutto 70" va in onda oggi, 3 gennaio 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

Stasera e domani in TV