"Con il vino stordisci la preda". Arrivano le scuse di Antonella Clerici in diretta tv

Il prosecco è utile "a stordire la preda". Questa è la frase che ha fatto scoppiare un caso, che sta rimbalzando dai social fino alla commissione di vigilanza Rai, intorno alla trasmissione di Antonell Clerici, "È sempre mezzogiorno", e o chef Sergio Barzetti che l'ha pronunciata. Il cuoco si è scusato sui social, ma oggi, 21 dicembre, in diretta tv Clerici è tornata sulla questione ribadendo la sua posizione su quanto accaduto martedì.

"È stata una battuta molto infelice - ha dichiarato la conduttrice - quella che martedì ha fatto il nostro chef Sergio Barzetti, persona al di sopra di ogni sospetto, che conosco da tanto. Eravamo in diretta e l'ho detto subito ma forse non ho sottolineato abbastanza, lo faccio ora: è stata una battuta molto infelice, mi spiace e me ne scuso qui in tv, come lui stesso ha fatto ieri sui social".

"Mi dispiace e mi scuso perché se qualcuno viene a casa mia, che poi è anche cosa vostra - ha aggiunto parlando ai suoi telespettatori - e dice una cosa sbagliata bisogna scusarsi. Giusto sottolinearlo perché noi parliamo di cucina, ma diamo anche messaggi importanti".