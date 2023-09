Silvia Toffanin, imprevisto nella prima puntata di Verissimo: "Vi chiedo scusa"

Al via oggi, sabato 9 settembre, la nuova stagione di Verissimo. Silvia Toffanin torna nel suo salotto, accolta dal calore del pubblico, ma c'è un imprevisto. La conduttrice ha qualche problema alla voce e si scusa prima di iniziare.

Le puntate sono registrate, ma il ritmo del programma - in onda ogni settimana con un doppio appuntamento, il sabato e la domenica - è serrato ed evidentemente non c'era modo di rinviare. "Bentrovati, ricomincia Verissimo - ha detto Silvia Toffanin, sorridente - Vi chiedo scusa perché ho la voce un po' bassa, ma spero che vada tutto bene e di riuscire a farmi sentire". Niente fronzoli, la conduttrice ha subito annunciato gli ospiti della puntata: la new entry Mediaset Myrta Merlino, Grecia Colmenares - pronta a entrare nella Casa del Grande Fratello - l'attrice Rosa Diletta Rossi, il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e Virginia Mihajlovic, che racconterà le emozioni del suo matrimonio e il ca