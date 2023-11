Sonia Bruganelli: "Cesara al Gf? In ostaggio, vuole uscirne pulita". Poi annuncia il ritorno della (vera) Bonas

Sonia Bruganelli senza filtri a Turchesando, su Radio Cusano Campus. Dopo essersi sbottonata - e neanche poco - sulla chiacchierata relazione con Antonino Spinalbese, che non conferma ma non smentisce, la produttrice tv non ha avuto peli sulla lingua nemmeno parlando della nuova edizione del Grande Fratello, che quest'anno vede nel ruolo di opinionista - al suo posto - Cesara Buonamici. "Ho l'impressione che sia in ostaggio, che dentro di sé stia dicendo 'liberatemi' ha detto.

La sensazione che la giornalista del Tg 5 sia un pesce fuor d'acqua nel reality è condivisa, ma Sonia Bruganelli ha aggiunto: "Non lo so se è un pesce fuor d'acqua, ma ho l'impressione che il suo obiettivo sia quello di uscirne pulita. E questo si vede". Insomma, secondo lei non si starebbe sporcando abbastanza le mani entrando a gamba tesa nelle dinamiche della Casa, come invece ha fatto lei per due anni: "Forse a volte i toni erano un po' troppo forti, a volte mi esce un po' la pancia e su questo ci devo lavorare, ma alla fine mi sono affezionata ai concorrenti di quelle edizioni, anche se erano sopra le righe". Nessun rimorso di aver lasciato, anche se la porta non l'ha chiusa: "Io e Signorini siamo molto simili come professionalità, anche se lui ha sicuramente più esperienza di me. Ci troviamo molto bene, ci stuzzicavamo reciprocamente. Chi lo sa, magari in futuro. Mi manca l'adrenalina dell'entrare in studio, questo sì, ma il Grande Fratello dopo due anni no, non mi manca".

Sonia Bruganelli è tornata dietro le quinte, ad occuparsi dei programmi prodotti insieme all'ex marito Paolo Bonolis. E un annuncio importante lo ha fatto a proposito di Avanti un altro: "Tornerà la Bonas. Era talmente Bonas che torna". Paola Caruso, dunque, la prima a vestire quei panni che diedero il nome al personaggio, sarà di nuovo nel cast.

Continua a leggere su Today...