Tale e quale Sanremo 2024, stasera in tv la seconda e ultima puntata: le anticipazioni

Il secondo e ultimo appuntamento con "Tale e quale Sanremo 2024", lo spin-off di "Tale e Quale Show" dedicato al Festival della Canzone Italiana, va in onda oggi, sabato 24 febbraio, dalle 21.30 su Rai 1 , dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Presentata come sempre da Carlo Conti e prodotta in collaborazione con Endemol Shine Italy, la serata porta sul palco brani che hanno reso immortale la rassegna canora più famosa d’Italia. Il vincitore di puntata sfiderà sul finire Alessandro Greco, vittorioso la scorsa settimana, per il titolo di "Campione di Tale e Quale Sanremo 2024".

Tale e quale Sanremo 2024: cosa è successo la scorsa settimana

Nella prima puntata di "Tale e Quale Sanremo 2024" abbiamo visto: Marco Carta, che ha aperto la serata interpretando Cocciante con "Se stiamo insieme"; Ilaria Mongiovì, che ha incantato nel ruolo di Alexia con "Dimmi come"; Mietta, che ha emozionato con la canzone di Mia Martini "E non finisce mica il cielo"; Pino Insegno come Bobby Solo con "Una lacrima sul viso"; Alessandro Greco, con la sua imitazione di Toto Cutugno; la coppia formata da Alba Parietti e Valeria Marini ha scatenato il divertimento sul palco con un duetto di Jo Squillo e Sabrina Salerno su "Siamo donne"; Massimo Lopez come Domenico Modugno, con un medley dei successi del cantante; i Jalisse hanno portato sul palco "Vattene amore" di Mietta e Amedeo Minghi; Enzo Decaro ha rievocato Peppino di Capri; Scialpi nei panni di Eros Ramazzotti; Luisa Corna si è misurata con Mina;Gilles Rocca ha interpretato un energico Alex Britti. Alla fine, la classifica finale ha visto Alessandro Greco primeggiare con 72 punti, seguito da Massimo Lopez con 69 punti. Mietta si è piazzata al terzo posto con 59 punti.

Le anticipazioni di questa sera

L'ultima serata di "Tale e Quale Sanremo", spin-off del celebre "Tale e Quale Show", dedicato al Festival della Canzone Italiana, propone una nuova carrellata di brani che hanno fatto la storia del Festival . Sul palco si esibiscono, rigorosamente dal vivo sulle basi e gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli:

Andrea Agresti (Francesco Nuti)

Gigliola Cinquetti (Patty Pravo)

Paolo Conticini (Fausto Leali)

Massimo Di Cataldo (Lucio Battisti)

Deborah Iurato (Laura Pausini)

Pierpaolo Pretelli (Lazza)

Tiziana Rivale (Loredana Bertè)

Silvia Salemi (Anna Oxa)

Lidia Schillaci (Annalisa)

Virginio (Nek)

Ognuno di loro ha il compito di interpretare iconici brani sanrmesi, ma solo uno di loro conquisterà il titolo di "Vincitore di puntata", con la possibilità di competere per il prestigioso titolo di "Campione di Tale e Quale Sanremo 2024". Sul finire della puntata, infatti, il vincitore sfiderà Alessandro Greco per l'atto conclusivo dello show.

Tra le esibizioni extra-gara aggiungono un tocco di comicità, le esilaranti e talvolta improbabili interpretazioni di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Per gli artisti, dimostrare ancora una volta il loro eclettismo è fondamentale, con l'obiettivo di conquistare la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e l'eccezionale quarto giudice Iva Zanicchi. Oltre a cercare di convincere la giuria, i concorrenti hanno l'opportunità di guadagnare voti anche dai propri colleghi, che possono esprimere la propria preferenza e anche 'auto-votarsi'.

Durante il percorso, i partecipanti sono seguiti e supportati dai tutor: i "vocal coach" Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la "actor coach" Emanuela Aureli, pronti a offrire il loro prezioso supporto per raggiungere l'eccellenza nelle performance.

Dove vedere Tale e quale Sanremo 2024 in tv e in streaming (dal 24 febbraio)

La seconda e ultima puntata di "Tale e quale Sanremo 2024" in onda oggi, 24 febbraio, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

