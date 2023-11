Tale e quale show, puntata di stasera: le imitazioni in scaletta

C'è grande attesa per il settimo appuntamento con "Tale e Quale Show", il programma condotto da Carlo Conti in onda oggi, 3 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, lo show decreta questa sera il vincitore del titolo di "Campione di Tale e Quale Show 13". Il riassunto della puntata precedente, la classifica generale, le imitazioni di questa sera, le curiosità e le istruzioni per votare: leggiamo ciò che c'è da sapere per affrontare al meglio la serata.

Dove eravamo rimasti

La puntata della scorsa settimana è stata vinta da Gaudiano, che ha imitato Tananai: con il brano sanremese "Tango" ha ottenuto 72 punti. A breve distanza, con sole due lunghezze di svantaggio, si sono piazzate Jasmine Rotolo, con "L'amore si odia" di Noemi e Ginevra Lamborghini, con "Il bene nel male" di Madame. Luca Gaudiano guadagna a questo punto tutti i favori del pronostico per laurearsi "Campione di Tale e quale Show 13": è lui, infatti, a guidare la classifica generale con ben 387 punti. Al secondo posto troviamo Lorenza Licitra (365) e, a completare il podio, Jasmine Rotolo (344).

Le imitazioni in scaletta

Scopriamo la scaletta di questa sera. Nel corso della puntata ascolteremo (nomi dei concorrenti e relativi personaggi imitati):

Ginevra Lamborghini - Malika Ayane

Ilaria Mongiovì - Liza Minnelli

Pamela Prati - Loredana Bertè

Jasmine Rotolo - Chaka Khan

Maria Teresa Ruta - Ornella Vanoni

Jo Squillo - Jennifer Lopez

Alex Belli - Ricky Martin

Gaudiano - Giuliano Sangiorgi dei Negramaro

Lorenzo Licitra - Andrea Bocelli

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli - Spice Girls (chi sarà la Guest Star che accompagnerà la loro esibizione?)



I concorrenti devono convincere la giuria, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e da un giudice a sorpresa, ma anche accaparrarsi i voti assegnati dai loro compagni di gara (senza escludere il voto per se stessi) e quelli del pubblico, che si esprime attraverso i social network. In più, i migliori partecipanti di questa tredicesima edizione avranno l'opportunità di sfidare i migliori della dodicesima edizione nel Torneo dei Campioni, che sarà trasmesso venerdì 10 novembre. Il vincitore del torneo otterrà il prestigioso titolo di 'Campione di Tale e Quale Show 2023'. Tutte le performance sono eseguite come sempre dal vivo, accompagnate dall'orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Il dietro le quinte segue, come di consueto, il team di professionisti, composto da coreografi, costumisti, truccatori e parrucchieri di prima qualità, e documenta per l'intera settimana le “evoluzioni” degli artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla “actor coach” Emanuela Aureli.

Ancora una volta vediamo gli "imitatori della rete", i quali, grazie ai contributi video amatoriali inviati alla redazione, divertono ancor di più i fedelissimi del programma di Rai 1. Gli spettatori possono condividere i propri video sul sito www.taleequaleshow.rai.it.

Come votare da casa

Il pubblico da casa ha la possibilità di votare mediante Facebook e X: le tre imitazioni che avranno ottenuto più voti daranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. "Tale e Quale Show" è su Facebook e X con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale del programma è www.taleequaleshow.rai.it

Al termine di ogni serata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato "Campione di Tale e Quale Show 13".

